「中國煙草大王」褚時健去世　享耆壽91歲　

▲「中國煙草大王」褚時健。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中國最具爭議性財經人物之一，紅塔煙草集團原董事長褚時健，5日中午於玉溪市人民醫院去世，享耆壽91歲。他擁有「中國煙草大王」之稱，曾經一手創造紅塔集團，使得雲南香煙暢銷中國，在全球知名度頗高；62歲時被評為中國十大企業家之一，66歲又擠身中國十大改革風雲人物。

根據了解，紅塔集團前身為玉溪捲菸廠，40年前曾一度瀕臨倒閉，直到1979年褚時健擔任玉溪捲菸廠廠長後，大膽進行技術改造，從國外引進一流設備，學習種煙技術，教當地農民煙草種植知識，改革創新產菸體制與管理，使云南香煙暢銷中國，在全球知名度頗高。

▲出獄後，褚時健的稱號從「菸王」變為「橙王」。（圖／CFP）

褚時健一手將小廠發展成一個「印鈔機器」，固定資產1998年達到70億元，年創利稅200億元（人民幣，下同），創立價值332億元的中國第一品牌「紅塔山」，在煙草企業中，紅塔集團規模居亞洲第一，世界第五。

不過，這樣順遂的人生卻遇上阻礙，中紀委1995年收到一封舉報信，指控河南洛陽菸販勾結菸草公司，通過向褚時健家人行賄，才取得「捲菸指標」等證照。

▲褚時健的「勵志橙」。（圖／CFP）

雲南省檢察院1998年以貪污罪、巨額財產來源不明罪等罪名，將褚時健提起公訴。雲南省高級法院1999年以貪污罪、巨額財產來源不明罪數罪併罰，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身。當時褚時健已高齡71歲。

1999年被判處無期徒刑後，褚時健一度引來社會各界熱議，保外就醫後，74歲竟開始種柳橙。褚時健的「褚橙」果園2011年利潤超過3000萬元，固定資產超過8000萬元，並於2012年進入北京市場。這些褚時健所種植的柳橙，被稱為「雲南最好吃的柳橙」和「中國最勵志的柳橙」。

不過，2019年3月5日中午，褚橙莊園工作人員證實，「褚橙」創始人褚時健在玉溪市人民醫院去世，享耆壽91歲。