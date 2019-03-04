曖昧離婚男！女里長驚見「他女友」...斷線恐嚇掛布條：妳是小三

▲女里長恐嚇劉女被判刑。（圖／翻攝自當事人臉書）

地方中心／台中報導

台中一名吳姓女里長與鐵路改建工程局的何姓男主管關係曖昧，之後得知對方離婚後又與劉姓女子交往，竟恐嚇要到社區掛紅布條，讓大家知道劉女是小三。台中高分院審理後，依恐嚇安全罪判吳女拘役95日，如易科罰金9萬5000元確定。

判決書指出，吳姓女里長與何姓男主管因業務關係認識，而何男2017年2月間與配偶離婚時，曾將訊息透露給吳女，讓對方時常加以關心，雙方關係變得相當曖昧；只不過同一時間，何男居然又與劉女交往，但卻沒有把這件事告訴吳女。

後來吳姓女里長知情後，居然於同年4月3日用紅包袋寄信，內容寫道「我會幫妳打廣告小三」、「員林市不大，廣告張貼容易，只要像我們大樓一樣掛帆布，你們2位還能待在員林」等言語恐嚇劉女。不僅如此，又於26日再寄一封信件警告劉女父親「您再不阻止分開，你女兒可能會因為何男的因素無法待在員林做生意」。

更誇張是，吳姓女里長居然又在同年5月7日以正牌女友姿態，找劉女的母親談判，指責對方的女兒是小三；同時間還寄信到員林市長張錦昆、員林市民代表吳宗頻的服務處，控訴何男與劉女交往的事情，提供相關照片。

一審彰化地院審理後，法官認定沖印店的LINE訊息可證明是吳女本人，另外檢視信封上的筆跡也與女里長相符，因此依恐嚇安全罪判她拘役95日，如易科罰金9萬5000元；案經上訴，台中高分院駁回，全案確定。

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