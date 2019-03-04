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「妳好像我前女友」縱火痴漢被煞到　放話「我要戳…」女嚇壞報警

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▲ 恐怖情人,跟蹤,追求,交往,情人,曖昧,愛情。（圖／記者郭世賢攝）

▲「你好像我前女友」基隆縱火痴漢遇新歡，「我要戳你…」女嚇壞急報警。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名李姓男子，2018年初巧遇李女，先前追求被拒的黃女神韻相似，開始瘋狂追求，李女不堪其擾報警，李男竟恫嚇「戳破機車輪胎」，被警方依恐嚇危害安全罪送辦，法院判刑3月，得易科罰金9萬元。

判決指出，李姓男子在2010年間，曾追求愛慕多時的黃女，遭對方拒絕，竟跑到黃女住處樓梯間，燒報紙縱火，恫嚇「不出來我就要放火燒，給你們家死光光」，幸警方經過及時撲滅。後來李男又拿鋸子威脅黃女一起用餐，被法院各判處有期徒刑8月、1年2月，均已執行完畢。

李男於2014年假釋出獄後，不知悔改，2018年1月看見神韻與黃女相似的李女，再度心生愛慕，開始瘋狂追求她，李女一再拒絕，仍糾纏不休，李女受不了李男長期騷擾。李女擔心自身安危報警處理。

李男得知對方報案後，開始口出惡言，心生不滿，還跑到李女工作處，向李女恫嚇稱「我知道你的機車，我要把輪胎戳破，讓妳回不了家」等語，警方調查後依恐嚇案件起訴，聲請簡易判決。

李男在法院審理期間，雖與李女以20萬元達成民事和解，但和解後，李男仍多次前往被害人工作處，探詢她的舉動，致使李女心生畏懼，無法原諒李男；李女則向法官表示，不願原諒他。

法官認為，李男有輕度自閉傾向，無法控制對被害人愛慕，一再糾纏，難忍衝動造成他人困擾，考量他的犯案動機且坦承犯行，判處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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