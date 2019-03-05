否認加入王金平團隊　林昆鋒2020有意參一腳

▲林昆鋒。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

前立法院長王金平7日將宣布參選2020總統，據了解，競選團隊將找來曾任台北市長柯文哲競選辦公室的發言人林昆鋒擔任發言人一職，並協助王籌組發言人團。對此，林昆鋒5日上午受訪時否認傳聞，強調王院長在過年之後找了蠻多資深的媒體人餐敘，當中不免聊到2018年的選戰還有他一些規劃，「過去一年半打選戰也蠻累的，所以並沒有外面傳說要幫王院長籌組發言人團等等，這真的對我來說是一個抬舉抬愛。」

林昆鋒說，大概兩黨對於總統的時程，包括現在也不知道柯市長要不要參選，那我雖然沒有回來北市府服務，但是過去幫市長打選戰我想市長也給我很多的指導。王院長其實在過年之後找了蠻多資深的媒體人，包括一些名嘴、主播、主持人等，都是聊聊天，「主要是他送我一本書，橋，當中不免聊到2018年的選戰還有他一些規劃，當然院長也是蠻抬舉我的，不過目前我自己會先把手邊的論文弄一弄，沒有這麼快。」

林昆鋒表示，過去一年半跟大家一起打選戰也蠻累的，「所以並沒有外傳說要幫王院長籌組發言人團等等，這真的對我來說是一個抬舉抬愛」；但他也說，今年選舉可能人才的搶奪還是蠻重的，「所以我是不排除在未來繼續投身2020大選的工作。」

至於未來若投身2020，藍、綠或白哪一個會是選項？林昆鋒表示，自己沒有特別選項，大家也知道我過去擔任發言人跟技術專業的幕僚，我自己對於網路跟新聞的操作上大概有一些心得啦，「那也幫柯市長打了勝仗，所以不知道，搞不好柯市長還需要我。」

林昆鋒表示，稍早有跟柯市長講一下，「市長說啊本來就是要找一個適合自己的工作，我也跟市長講說我還在家裡把一些手邊的事情整理一下」；媒體追問，是否不管哪一方來找，心中位子目前都是留給柯市長？他說，找工作是這樣，市長需要我或今天總統需要我或什麼主席需要我，我是技術幕僚我們就是盡自己能力，畢竟我有3個小孩要養，「至於誰需要誰我想這也不是壓不押寶的問題，而是我們都有適合自己的老闆跟工作。」

而誰的政治理念比較相近？林昆鋒說，「我的政治理念就是跟台灣站在一起，就這樣，目前第一個兩黨都在初選，我覺得還不到這時候。」