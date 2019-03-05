靠補助拯救低生育率？柯文哲：呷卡賣哪有可能

記者陳家祥／台北報導

台灣逐步邁向高齡化社會，全台都全力搶救生育率，透過補助的方式增加年輕爸媽生兒育女的意願。台北市政府從郝市府時代推動「助妳好孕」專案，每年砸30億元提供生育補助、育兒津貼及孕前健檢等，但根據統計，北市2018年仍是全台最晚婚、最晚生縣市。對此，台北市長柯文哲受訪表示，生育率偏低不完全是經濟層面，還有那種文化的層面，「以為提高生育補助可以提高生育率，呷卡賣，哪有可能。」

對於「助你好孕」專案成效不佳，柯文哲5日受訪表示，這也是有趣，去以色列人家就在跟我講一個問題，「以色列人口只有900萬，我們是2300萬，結果以色列每年出生的嬰兒數跟台灣一樣」，意思就是說，我們目前生育率偏低其實不完全是經濟層面，有那種文化的層面。

柯文哲說，文化層面指的就是說年輕人的想法什麼，「老實講你給他生育補助，問題生出來還有養育、教育，所以從幼稚園要送哪裡、托兒所要送哪裡，還有長大要...老實講，你以為提高生育補助可以提高生育率，呷卡賣，哪有可能，所以還是要整套規劃。」

「還有一點，我看生育率低已經不是純粹經濟因素，還是有文化因素，不是錢可以解決的事。」柯文哲坦言，老實講以前沒有很認真想這問題，如果你用GDP對生育率去畫那個分布圖，「以前都說台灣經濟不好所以年輕人不想生，你這樣算我看不完全是那問題。」



▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）