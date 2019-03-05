韓國瑜簽1億農產訂單　柯文哲：我的訂單都是大企業MOU、投資

記者陳家祥／台北報導

高雄市長韓國瑜日前出訪馬來西亞，見證高雄市農會與馬來西亞糧食進出口總商會簽署合作意向書，成功拉到1億元的農漁產品訂單。被問到任內多次出訪似乎少有類似的大筆訂單，台北市長柯文哲說，老實講，台北市基本上沒有賣什麼農產品，所以去的訂單都是比較大企業的MOU、投資的這種計畫，不是那種直接去買農產品，因為那經濟型態不一樣。

柯文哲表示，北市府出訪都是相關局長去，都在解決比較系統性的問題，所以我們去東南亞有南洋北流計畫，開始收馬來西亞、印度的研究生，「其實我們還是做一些布局的工作」；柯文哲說，老實講，台北市基本上沒有賣什麼農產品，所以我們去的訂單都是比較大企業的MOU、投資的這種計畫，不是那種直接去買農產品，因為那經濟型態不一樣。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

至於過去簽署的MOU是否有落實？柯文哲說，「大部分有啊」，應該叫產業局整理一下，像南洋北流計畫就是去馬來西亞、印度，後來馬來西亞辦了一次商展，「有啦，這叫產業局去整理，這都有數據。」

另外，媒體還問到，韓國瑜宣布月底要再出訪港澳深廈，北市府過去似乎沒有類似行程？柯文哲說，其實每年固定要辦一次雙城就吃掉一塊時間，當台北市長一年可以出國次數大概3次就緊繃，大陸去掉一次，「所以沒辦法說…，我又不是外交部長。」

柯文哲還說到，其實老實講，7、8、9月就不敢出國，因為每次颱風都要被叫回來，算了算了，7、8、9月不要出國，「所以你扣掉議會時間，又扣掉7、8、9月，事實上算一算一年可以出國2、3次就很多。」

▲韓國瑜。（圖／高雄市政府）