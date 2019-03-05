林昆鋒被王金平挖角？柯文哲：幕僚找到工作就去也不是什麼壞事

記者陳家祥／台北報導

前立法院長王金平7日將宣布參選2020總統，據了解，競選團隊將找來曾任台北市長柯文哲競選辦公室的發言人林昆鋒擔任發言人一職，並協助王籌組發言人團。對於又有幕僚投奔藍營，柯文哲表示，「也很好啊，這有什麼不好」，通常幕僚是找到工作就去，這也沒什麼；至於未來會不會是與王金平之千間的橋樑？柯說，也不是什麼壞事。

對於林昆鋒被挖腳要去當王金平發言人一事，柯文哲5日受訪被問及此事略顯驚訝，「你現在才告訴我，不過也很好啊，這有什麼不好」；而會不會是白藍合作的伏筆？柯文哲說，「不一定啦，幕僚通常是找到工作就去，這也沒什麼。」

媒體追問，未來林昆鋒是否會成為跟王金平團隊之間的橋樑？柯文哲未否認，僅表示，「也不是什麼壞事」；而是否要「聯王制韓」？柯文哲說，「我跟國民黨有什麼關係？想太遠了。」

另外，由於過去與王金平的交情不錯，這次王展現強烈參選意志，是否有什麼建言？柯文哲說，這都有標準答案，「參選是每個國民的權利，所以要努力爭取國民的認同，最後透過民主的程序、由國民來展現國民的意志，這小學生就會講了，都有標準答案。」

而王金平是否有來爭取認同？柯文哲說，因為選舉過程還很久，到現在還有10個月，所以這是個很長的過程，所以每個候選人都要在過程當中努力，「不過我心裡面要講的話是，唉唷，台灣不是只有選舉啦，拜託，國家很多事情。」

最後媒體追問，王金平自稱是最能團結國民黨的人？柯文哲說，這就這樣，「每個人都要盡力去說服國民曲展現最大誠意，小學生題目。」



▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）