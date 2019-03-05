中美磋商非常辛苦！陸商務部部長：難在兩國制度、發展階段等差異

▲商務部部長鐘山在「部長通道」發言。（圖／翻攝自央視）

記者蔡儀潔、陳政錄／台北、北京連線報導

十三屆全國人大二次會議開幕會5日上午結束後，第二場「部長通道」在人民大會堂舉行。商務部部長鐘山對中美磋商情況表示，過程非常艱難也很辛苦，難在兩國的制度、文化、發展階段等等都有很大的差異，雙方要達成共識就需要求同存異，付出更大的努力，「辛苦是因為磋商的時間很短，需要我們的團隊加班加點，夜以繼日的工作。」

對於備受關注的「中美磋商進展情況」，鐘山表示，90天的期限內，中美雙方開展了三輪高級別磋商；不久前，大陸國務院副總理劉鶴作為中共總書記、大陸國家主席習近平的特使，代表中國代表團赴美磋商，「過程非常艱難也很辛苦，難在兩國的制度、兩國的文化、兩國的發展階段等等都有很大的差異，雙方要達成共識就需要求同存異，付出更大的努力，所以非常的艱難、不容易。」

鐘山接著說，這裡說到的辛苦是因為磋商的時間很短，原定只有兩天，後來再增加兩天，但時間還是很緊張，磋商內容很多難度很大，「就需要我們的團隊加班加點，夜以繼日的工作，他們很努力很專業很辛苦。」

▲商務部部長鍾山在回答路透社記者關於「中美磋商情況」的問題。（圖／翻攝自央視）

鐘山表示，我們雙方的磋商也是富有成效的，雙方經過90天的磋商，取得了階段性的成功，有一些領域有了突破；根據磋商情況，雙方同意繼續延長磋商期限，期間不提高關稅稅率，「取得這樣的成功是很不容易的，我們應當倍加珍惜。」

鐘山說，習近平強調，合作是中美兩國最好的選擇，「現在工作團隊還在繼續磋商，因為我們還有很多事要做，要中美繼續共同努力、相向而行。」

根據了解，2018年全國兩會期間共開啟了五場「部長通道」，共有30位國務院各部委負責人，在此接受採訪，回應敏感問題，並許下了諸多莊嚴承諾。其實「部長通道」並非專門為部長設立的通道，原本這條通道只是與會者進出兩會場的必經之地，簡單來說，就只是「集中採訪區」而已。