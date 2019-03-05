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「我看到弟弟躺棺材裡」她哭醒被告知：弟弟也夢見妳　預知夢結局有洋蔥

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▲▼ YouTuber在光州廢棄醫院的恢復室內發現一具屍體 。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO弟弟在過世前一天要求回到彰化。（示意圖／免費圖庫pxhere）

生活中心／綜合報導

一名女網友在臉書分享「預知夢」，弟弟生前因罕病瘦到只剩32公斤，過世之前，她曾在同個時間與弟弟夢見對方，而且夢境都帶有不祥的徵兆。巧合的是，已經重病的弟弟在當天下午要求從台北轉回老家彰化的醫院，卻在午夜過後去世，而那天正好是原PO的農曆生日。網友們看完紛紛留言，「看了好難過」、「弟弟離苦得樂了。」

原PO雖然是將貼文分享在臉書《靈異公社》，內容卻一點也不恐怖，反而相當揪心。她表示，自己在家中是老大，底下還有2個弟弟，最小的弟弟在2014年罹患罕見疾病，除了不停拉肚子之外，只要一進食就會胃痛，還曾一度瘦到剩下32公斤。

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▲▼病人、病床、開刀、手術。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲原PO弟弟生前受到罕見疾病所苦。（圖／示意圖／pixabay）

原PO說，家人都住在彰化，去台北照顧住院的弟弟時，都必須限制他吃東西，否則吃完肚子痛，還得請護士打止痛藥，因而時常和弟弟吵架，「我自己也知道怎麼可能，我們都想吃了，如何去限制他，但我自己就想，要是限制他吃東西，他一定會慢慢好起來。」

原PO表示，2014年7月16日，弟弟發病4個月後，當天早上血壓突然下降，護士量了3次才量到血壓，而且因為怕肚子痛，仍然只有要了一小口御飯糰吃。原PO說，因為前晚沒怎麼睡到，當天下午補眠時，卻看見弟弟出現在夢裡，「我夢見我弟躺在棺材裡，還有他的遺照，我夢到哭，而且知道自己在哭。」

原PO說，醒來後看見媽媽的眼神不對，問媽媽怎麼了，「我媽就說，當我睡著的時候，我小弟也睡了，他在睡夢中還一直說，『這是我姐姐的，你們都不能搶……。』」

原PO表示，當天弟弟說很想回家，想從台北轉院回彰化，家人事前還先確認彰化有弟弟需要的營養針，沒想到南下後，卻被2間醫院「踢皮球」，家人因此和院方起爭執。原PO說，這場爭執拖了2個小時，弟弟突然喘不過氣，要哥哥（原PO大弟）抱他起來，原PO見狀趕緊叫家人進來，而再次見到弟弟時，「我小弟已經在我大弟懷裡沒呼吸了，連急救都來不及了。」原PO說，「我小弟走的時候剛過12點，那天是我的農曆生日。」

原PO提到，弟弟在當天轉院前，曾請她幫忙按摩，「他說，『姊，妳要一直按摩哦，我出院請妳吃大餐，但不要讓媽知道哦』，我說好，但不知道為什麼，回完他之後我很想哭。」原PO在文末說，「我弟食言了，我等他的大餐等了5年了。」

網友們看了紛紛留言祝福，「弟弟離苦得樂了」、「姊姊加油」、「弟弟不痛了」、「一路好走」、「節哀。」

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關鍵字：靈異公社,預知夢

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