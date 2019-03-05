韓國瑜都說「別懷疑北京想統一」 蘇貞昌嗆立委：請你批評習近平一下

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨政府面對大陸態度強硬，行政院長蘇貞昌日前更霸氣喊話，如果對岸要武力犯台，「剩一隻掃帚我都跟你拚」。蘇貞昌「掃把抗陸」說法一出，藍營狂批蔡政府挑釁大陸，親民黨立委陳怡潔5日質詢時酸「不要拉著台灣人玉石俱焚」，蘇貞昌忍不住嗆聲，「委員請你批評習近平一下」。

陳怡潔質詢怒嗆，若真的開戰，戰場會在台灣，打得越久、傷亡越重，「台灣沒有要陪你們玉石俱焚、打一天台灣傷亡就會越嚴重」。陳怡潔砲火猛烈，頻頻槓上蘇貞昌及陸委會主委陳明通。

陳明通動怒開嗆，「連韓國瑜韓市長都講，不要懷疑北京統一台灣的決心」，陳怡潔怒斥，「不要扯韓國瑜」，陳明通再回擊，「北京只要放棄對台動武，兩岸就有和平」，她則不甘示弱反問，「所以是大陸只要放棄武力犯台，我就願意冷靜下來和你談？院長，我覺得這不是面對問題、解決問題的作法！」

陳怡潔強調，她是台灣人民，只是想表達不想面對戰爭的心理，面對陳怡潔頻頻嗆聲，蘇貞昌忍不住反嗆，「委員，妳不只是台灣民眾，妳是台灣國會議員，妳開始質詢以來，妳都沒有指責北京半句，妳都在批評我們政府，作為國會議員，妳應該對大陸一直講這些話妳講幾句，妳批評大陸一下，請妳批評習近平一下。」

面對蘇貞昌反擊，陳怡潔說，她不要不畏戰的政府，她要不讓她面臨戰爭的政府，蘇貞昌則回應，「我也是」。

▲蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）