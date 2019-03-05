林濁水回酸韓國瑜：性子敏感直比林黛玉

▲立委林濁水酸高雄市長韓國瑜「性子敏感直比林黛玉」。（資料照／記者賴軍欣攝）

政治中心／綜合報導

針對高雄市長韓國瑜星馬行回來後頻頻請假，前民進黨立委林濁水日前嘲諷韓國瑜像「林黛玉」，韓國瑜反擊林濁水「他講話像酸梅」後，林濁水又回酸「市長倒不是身體像林黛玉，而是性子敏感直比大美女林黛玉」、「建議放開一點，不必如此敏感，以免傷身。」

林濁水5日在臉書發文回應韓國瑜所說，「請林濁水老委員，他也是立院老同事，能欣賞一點我們的優點，不要動不動就批判我們，我們做的也是很辛苦的。」他表示，他就是一直覺得韓國瑜不只做得很辛苦，而且「根本是太辛苦了」才建議韓國瑜不必出國。

林濁水批「把三年賣1、2億這種農産公司總經理該做的事都向下越級搶到手裏做，怎麼可能沒注意到他的辛苦？」他建議韓國瑜把時間放在搞清楚農產外銷是不是優先著南貸北運，還是南南合作這種展現大市長大格局的戰略上面，「比辛苦當農產公司總經理或市政府處長，當到回國非龜息不可的好」。

林濁水提到，韓國瑜曾說「柯韓相看如美女對望，眼神最毒」，他認為可能就是這樣，所以當台北市長柯文哲說韓國瑜是攤販經濟時，韓國瑜就說柯文哲是老醋罐，而雙方的比喻都超生動，真是美女對望。

「我毫無和人拚網路聲量的條件，連當網路小美女都沒想過，卻説我一樣在酸梅，實在怪。」林濁水也說，農委會主委陳吉仲只被立委逼問講幾個農委的數據，也沒說韓國瑜「做不做虛」，就從新加坡一路怒回來，又怪柯P，還特別注意人家眼神。「一連串地看來，市長倒不是身體像林黛玉，而是性子敏感直比大美女林黛玉，建議放開一點，不必如此敏感，以免傷身，保重了。」