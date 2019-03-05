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快訊／高雄市大調動21位區長：配合韓國瑜大步向前

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▲▼ 韓國瑜表示市府要幫新創找出路 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任兩個多月來，首次在高雄市38區中，大規模調動基層21區區長，正式拍板定案。調整幅度之大，近年罕見。

高雄市政府5日表示，配合市長大步向前施政方向，讓人才適才適所，不分顔色全力以赴為市民服務，並定位為解決問題的團隊出發，期待在新人事各就各位後，同心打拚，落實市長「打造高雄、全台首富」的目標。

21區區長人事調整如下：

參議林福成調任鼓山區公所區長。

甲仙區公所區長李惠寧調任旗山區公所區長。

左營區公所區長胡俊雄調任大寮區公所區長。

大寮區公所區長施維明調任鳳山區公所區長。

茄萣區公所區長邱金寶調任橋頭區公所區長。

橋頭區公所區長陳振坤調任燕巢區公所區長。

燕巢區公所區長陳興發調任林園區公所區長。

湖內區公所區長吳進興調任路竹區公所區長。

路竹區公所區長王耀弘調任鳥松區公所區長。

鳥松區公所區長劉文粹調任旗津區公所區長。

殯葬管理處長蔡翹鴻調任仁武區公所區長。

杉林區公所區長鍾炳光調任美濃區公所區長。

三民區第二戶政事務所主任吳淑惠調陞左營區公所區長。

旗津區公所區長吳永揮調任楠梓區公所區長。

三民區公所副區長鄭美華調陞茄萣區公所區長。

前鎮區公所主任秘書薛茂竹調陞湖內區公所區長。

六龜區公所主任秘書許烱華調陞甲仙區公所區長。

林園戶政事務所主任黃伯雄調陞前金區公所區長。

前金區公所民政課課長歐劍君調陞彌陀區公所區長。

路竹區公所主任秘書李秀蓉調陞梓官區公所區長。

楠梓區戶政事務所主任許鳳蘭調陞三民區公所副區長。

其他相關人事調動調整如下：

民政局副局長駱邦吉及鼓山區公所區長鄭明興調任本府參議。

本府參議袁德明調任民政局副局長。

楠梓區公所區長黃順成調任殯葬管理處長。

林園區公所區長謝水福調任前鎮區公所主任秘書。

梓官區公所區長蔣金安調任路竹區公所主任秘書。

六龜區公所經建課課長陳昱如調陞六龜區公所主任秘書。

民政局專員蘇秀美調陞鼓山區公所主任秘書。

甲仙區公所民政課課長曾裕慧調陞甲仙區公所主任秘書。

仁武區戶政事務所主任林坤政調任前金區公所民政課課長。

旗山戶政事務所主任賴美娥調任仁武區公所民政課課長。

旗山區公所區長陳佑瑞調任仁武區戶政事務所主任。

美濃區公所區長謝鶴林調任旗山戶政事務所主任。

苓雅區戶政事務所主任王秋貴調任三民區第二戶政事務所主任。

仁武區公所區長呂世榮調任林園戶政事務所主任。

前金區公所區長蔡登山調任楠梓區戶政事務所主任。

行政暨國際處秘書侯燕嬌調陞苓雅區戶政事務所主任。

彌陀區公所區長羅長安調任民政局專員。

鼓山區公所主任秘書陳姿芬調任行政暨國際處秘書。

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關鍵字：韓國瑜,高雄,區長

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