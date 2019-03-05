快訊／高雄市大調動21位區長：配合韓國瑜大步向前

▲韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）
政治中心／綜合報導
高雄市長韓國瑜上任兩個多月來，首次在高雄市38區中，大規模調動基層21區區長，正式拍板定案。調整幅度之大，近年罕見。
高雄市政府5日表示，配合市長大步向前施政方向，讓人才適才適所，不分顔色全力以赴為市民服務，並定位為解決問題的團隊出發，期待在新人事各就各位後，同心打拚，落實市長「打造高雄、全台首富」的目標。
21區區長人事調整如下：
參議林福成調任鼓山區公所區長。
甲仙區公所區長李惠寧調任旗山區公所區長。
左營區公所區長胡俊雄調任大寮區公所區長。
大寮區公所區長施維明調任鳳山區公所區長。
茄萣區公所區長邱金寶調任橋頭區公所區長。
橋頭區公所區長陳振坤調任燕巢區公所區長。
燕巢區公所區長陳興發調任林園區公所區長。
湖內區公所區長吳進興調任路竹區公所區長。
路竹區公所區長王耀弘調任鳥松區公所區長。
鳥松區公所區長劉文粹調任旗津區公所區長。
殯葬管理處長蔡翹鴻調任仁武區公所區長。
杉林區公所區長鍾炳光調任美濃區公所區長。
三民區第二戶政事務所主任吳淑惠調陞左營區公所區長。
旗津區公所區長吳永揮調任楠梓區公所區長。
三民區公所副區長鄭美華調陞茄萣區公所區長。
前鎮區公所主任秘書薛茂竹調陞湖內區公所區長。
六龜區公所主任秘書許烱華調陞甲仙區公所區長。
林園戶政事務所主任黃伯雄調陞前金區公所區長。
前金區公所民政課課長歐劍君調陞彌陀區公所區長。
路竹區公所主任秘書李秀蓉調陞梓官區公所區長。
楠梓區戶政事務所主任許鳳蘭調陞三民區公所副區長。
其他相關人事調動調整如下：
民政局副局長駱邦吉及鼓山區公所區長鄭明興調任本府參議。
本府參議袁德明調任民政局副局長。
楠梓區公所區長黃順成調任殯葬管理處長。
林園區公所區長謝水福調任前鎮區公所主任秘書。
梓官區公所區長蔣金安調任路竹區公所主任秘書。
六龜區公所經建課課長陳昱如調陞六龜區公所主任秘書。
民政局專員蘇秀美調陞鼓山區公所主任秘書。
甲仙區公所民政課課長曾裕慧調陞甲仙區公所主任秘書。
仁武區戶政事務所主任林坤政調任前金區公所民政課課長。
旗山戶政事務所主任賴美娥調任仁武區公所民政課課長。
旗山區公所區長陳佑瑞調任仁武區戶政事務所主任。
美濃區公所區長謝鶴林調任旗山戶政事務所主任。
苓雅區戶政事務所主任王秋貴調任三民區第二戶政事務所主任。
仁武區公所區長呂世榮調任林園戶政事務所主任。
前金區公所區長蔡登山調任楠梓區戶政事務所主任。
行政暨國際處秘書侯燕嬌調陞苓雅區戶政事務所主任。
彌陀區公所區長羅長安調任民政局專員。
鼓山區公所主任秘書陳姿芬調任行政暨國際處秘書。