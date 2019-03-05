韓國瑜赴大陸交流會被「卡」？陳明通：政府不會雞蛋挑骨頭

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡浩祥／台北報導

高雄市長韓國瑜預定22日赴大陸進行經貿交流，政府是否「卡韓」也引發國民黨立委高度關注。陸委會主委陳明通5日接受質詢時向國民黨立委黃昭順強調，「不會雞蛋挑骨頭」、「我們香港有駐外代表、小三通回來也有人，迎接辛苦的韓市長去賣台灣農產品回來」。

黃昭順指出，韓國瑜吹起這波韓流，有句話講得非常重要，就是「愛與包容」，為何韓流到今天依舊讓所有人民跟著走，包含在選舉過程中提及「九二共識」，痛批行政院長蘇貞昌不敢面對，見笑轉生氣。

談及蔡政府一系列卡韓動作，黃昭順說，總統蔡英文先是酸說多了好幾會陸委會主委，總統府發言人黃重諺批「土包子」，農委會更到處放冷箭。

她痛批，韓國瑜強調，赴陸交流全程公開透明，「只講經濟，不涉政治」，質問陳明通是否會向農委會一樣「雞蛋挑骨頭」？

▲國民黨立委黃昭順。（圖／記者季相儒攝）

陳明通在回應時則表示，「我們不會雞蛋挑骨頭」，感謝高雄市府這次充分展現中央與地方戰略協同；韓國瑜有說請陸委會放心，經充分溝通，陸委會非常放心。

隨後，黃昭順引用民調指出，有近6成民眾不滿政府處理兩岸關係，蔡英文提出與日本進行安保對話也被打臉。陳明通表示，會努力改善，

黃昭順問，國安會議陸委會是否有參加？陳明通表示，不同層級的參加，「總統是站在一個台灣看世界的高度」，強調從整個全球變局來看台灣重要角色，「安全問題是區域問題」。

陳明通進一步指出，他有三個高度，一是戰略地位，也就是島鏈安全、二是半導體產業的領先、三是台灣自由民主價值，「總統就是要讓全世界知道，台灣為什麼重要」。