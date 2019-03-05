快訊／親自到高雄！朱立倫下午1430拜會韓國瑜

▲朱立倫、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、高雄市政府提供）



政治中心／綜合報導

面對2020總統大選，前立法院長王金平7日準備召開記者會正式宣布，在國民黨內初選機制確定後，已表態參選的前新北市長朱立倫近來動作頻頻，預定在5日下午親自南下高雄，拜訪目前人氣指數排名第一的高雄市長韓國瑜。

據了解，這場「朱韓會」的地點在高雄市政府，時間在下午14：30，而這也是韓國於去年當選以來，第一次與朱立倫公開見面的場合，兩人的見面是否會觸及 2020總統大選與國民黨初選，備受關注。

韓國瑜聲勢銳不可檔，許多藍營基層力拱他參選2020總統大選，但他仍未鬆口表態；而他上任兩個多月來，首次在高雄市38區中，大規模調動基層21區區長。調整幅度之大，近年罕見。

高雄市政府5日表示，配合市長大步向前施政方向，讓人才適才適所，不分顔色全力以赴為市民服務，並定位為解決問題的團隊出發，期待在新人事各就各位後，同心打拚，落實市長「打造高雄、全台首富」的目標。



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