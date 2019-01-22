嘉義醫院名家揮毫送春聯　教民眾過年吃出均衡飲食

▲▼ 嘉義醫院舉辦書法家揮毫送春聯，同時藉由營養講座教導民眾，過年期間吃出均衡營養及健康。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）



記者翁聖勳／嘉義報導

衛福部嘉義醫院22日舉辦「迎春揮毫送福氣」活動，現場請到「嘉義市文藝作家協會」的書法家揮毫贈送民眾春聯，還有營養師現場教大家過年如何準備年菜才能吃得營養又健康，過年期間吃出均衡健康及營養。

「嘉義市文藝作家協會」的書法名家現場揮毫，結合吉祥豬畫作現場創作創意春聯贈與民眾，理事長林家儀說，協會長期與嘉義醫院合作，於院內診間藝文走廊展示各類作品，供候診民眾欣賞。也感謝劉婉如、吳慶和、歐寶秀三位老師，今天每位民眾所拿到的春聯都是獨一無二、純手エ、而且每一幅春聯都是老師歷經幾十年所練就出來的功力展現，將這麼有深度有溫度的春聯帶回家也把祝福帶回家，讓民眾提早感受年節的氣氛，將過年喜樂氛圍分享所有市民，祝大家福祿夀喜旺旺來！

院長黃元德院長除致贈感謝狀更表示，今天揮毫送福氣結合健康年菜團體衛教活動，讓大家可以免去年菜如何兼具營養與好吃的煩惱，讓大家都可以健康苗條過好年，更感謝「嘉義市文藝作家協會」的書法老師現場教導民眾寫春聯並致贈參與活動的民眾，讓醫院一片喜氣，充滿濃濃的藝術年味。

講座主講者衛福部嘉義醫院營養室林資淳組長說到，年節期間總免不了大魚大肉，在滿足口慾後，卻容易囤積油脂、身材走樣，想要健康均衡其實不難，送大家一個「飲食平安符」：準備食材時要均衡攝取5色蔬果，包括紅、黃、綠、白、黑等5種不同顏色，烹飪時注意低油、低鹽、低糖、高纖四項原則，把握「食材5色」加「烹飪四原則」的「飲食平安符」，就能均衡營養不發胖！