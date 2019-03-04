學校午餐制度公聽會　劉櫂豪：台東國中小僅有2營養師

▲營養午餐公聽會，立委劉櫂豪呼籲考量城鄉差距。（圖／記者楊均典翻攝）

楊漢聲／台東報導

立法院教育及文化委員會4日舉行「學校午餐規範法制化及建立完善制度」公聽會，立委劉櫂豪特別針對偏鄉地區的教育資源不足，城鄉差距問題，要求教育部在制訂政策時，能夠加以考量，讓政府的良法美意可以照顧到全國每一位學童，區域均衡發展。

劉櫂豪指出，為了讓國中小的學童有健康、安全、營養均衡的飲食，學校衛生法於6年前修訂時，特增訂第23-1條「高級中等以下學校，班級數40班以上者，應至少置營養師1人」。然則，台東縣全區國中22間、國小87間，目前符合40班以上的學校僅1間，還有另1間國中因為過去曾超過40班，所以台東縣只有2間學校有營養師。

顯然過去政府在制訂政策時，並無考慮到城鄉差距的問題，使得良法美意無法普及到偏鄉地區。劉櫂豪強調，加上中央的政策制訂但後續編制人員的經費必須地方買單，又造成地方預算編列的壓力，因此期待此次政策的擬訂能夠將城鄉差距弭平，讓良法美意照顧到全國每個學童身上。

劉櫂豪並舉出營養午餐的經費補助為例，教育部每年編列數10億元補助地方政府營養午餐，但是執行到每個縣市、每間學校，卻有每個學童餐費從30元到60元間的差異，甚至有平均超過60元的，這是因為每個縣市政府預算經費、家長捐助等經濟能力不同造成的，而且每個地區的物料、人員、運送等成本都不同，用齊頭式的經費補助，只會使城鄉差距的情形更顯嚴重，因此政策上因該有所調整，對於偏鄉的特殊性要加以考量，才能增進整體的教育發展。