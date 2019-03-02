美孕婦租屋「不出門」牆滲酸臭尿味　破門驚見滿地廚餘汁＋黑馬桶

大陸中心／綜合報導

江蘇南京有位陳小姐，將房子出租半年後，卻開始接到鄰居投訴「有臭味」傳出，一時之間連繫不上房客，只好找來警察幫忙破門。沒想到開門後，原本乾淨整潔的房子變身垃圾場，空氣中充滿「酸臭尿味」，地板也全是黃褐色廚餘汁，白馬桶直接變成黑色。且房客從簽約時的乾淨正妹，變成一頭亂髮的孕婦，挺著6個月肚子「一臉淡定」站在旁邊，跟民警震驚的表情形成強烈對比。

▲原本溫馨滿地黃廚餘＋黑馬桶。（圖／現代快報）

綜合陸媒報導，房東陳小姐說，「看起來挺講究的女孩，沒想到屋子竟然能髒亂到讓人想吐的地步」，「我從來沒有想過，一個人可以生活在那樣的環境，很震撼，房子內跟垃圾處理站沒差別，家裡全是垃圾，根本沒地方走路，味道也很重」。

▲屋內堆滿外賣的廚餘及外盒。（圖／現代快報）

2017年11月．陳小姐把房子租給一個年輕正妹居住，但還不到半年，2018年4月底就常常接到鄰居投訴，說房子內有怪味，房客卻又連繫不上，陳小姐只好找來警察幫忙，就在鎖匠開門的同時，房內的住客一把將門推開，但當時簽約的年輕正妹，此時肚子隆起。

▲地板上都是外賣塑膠袋。（圖／現代快報）

根據了解，女房客已懷有6、7個月身孕。但問及孩子的父親在哪時，她卻說，「我們分手了」，並淡定的站在房內，跟震驚的民警形成強烈對比。

▲懷孕的女租客身穿粉色家居服。（圖／零直播）

陪同破門的邁皋橋警務站警長馮楠表示，進門後就是酸臭的味道，還帶著一股尿騷味，一些生活垃圾的腐爛味；進入臥室時，發現冷氣開得很強，裡面的酸臭味一陣陣往外飄。

▲房子出租前非常整潔溫馨。（圖／零直播）

面對全毀的房子，房東陳小姐說，「我很抓狂、很無語」，「怎麼會有人生活在這樣的環境下，房子是我的，我當然很心痛」，一個人生活在這樣的環境，「對自己也不太好吧」，「而且她還是在一個懷孕的狀態，自己的衛生該多注意」。目前在民警的協調下，陳小姐已與「孕婦房客」提前解除租屋合約。