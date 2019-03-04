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小英盼台日共享解放軍情報　《環時》：日方回應「不考慮」

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▲▼台灣,日本。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本外務省向《環時》表明不考慮直接對話。（示意圖／達志影像／美聯社）

軍武中心／綜合報導

總統蔡英文日前接受《產經新聞》專訪時表示，希望與日本政府進行直接對話，並且在安保、駭客攻擊等方面合作。《環球網》報導，日本外務省國際報導科4日獨家受訪時明確回答「不考慮」。

報導指出，在《產經新聞》的採訪中，蔡英文喊話日本政府，希望與其直接進行「台日安保對話」，其中包含共享解放軍動向等實時情報。蔡英文強調，「位於東亞的台灣和日本面對同樣的威脅，因此提高安全保障合作的對話等級非常重要。」

日本外務省4日接受《環球時報》記者獨家採訪時回應，日本政府不考慮與台灣當局就安全保障領域進行對話，日本的對台基本立場遵守1972年簽署的《中日聯合聲明》，和台灣的關係是非政府間實務關係，並將自始至終維持這種關係，這一點沒有任何改變。

▼蔡英文發文表示，台灣重要性要讓世界都看到。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲▼蔡英文發文表示，台灣重要性要讓世界都看到。（圖／翻攝蔡英文臉書）

《環球時報》3日曾發表社論分析，「台日搞政府間的安保合作，這根本沒有現實可能性」，「台灣沒有人真的願意為了『獨立』而『不成功便成仁』，連民進黨的死硬分子都沒有那樣的決心，他們是一群追逐利益、貪生怕死的膽小鬼。」

社論也指出，民進黨和蔡英文當局對抗大陸主要靠兩招，一是煽動民粹，搞「去中國化」。二是挾洋自重，利用美國《與台灣關係法》，最大限度地鼓動美國為民進黨的激進大陸政策站台，同時調動日本的力量，讓他們夢想的「美日台同盟」呼之欲出。

►►小英拋台日安保對話　《環時》怒斥：民進黨死抱台獨，死路一條

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關鍵字：解放軍,台灣,日本,日本外務省,安保對話

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