小英拋台日安保對話　《環時》怒斥：民進黨死抱台獨，死路一條

▲環時總編輯胡錫進。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文日前接受《產經新聞》專訪時指出，希望與日本進行有關安保、駭客攻擊等合作。大陸官媒《環球時報》3日發社論分析，「台日搞政府間的安保合作，這根本沒有現實可能性」，「台灣沒有人真的願意為了『獨立』而『不成功便成仁』，連民進黨的死硬分子都沒有那樣的決心，他們是一群追逐利益、貪生怕死的膽小鬼。」

社論指出，「美國一直把台灣作為制約中國大陸的一顆棋子，日本也將台灣看作其與中國博弈的一張牌。但蔡英文當局反過來也想把美日當做保護傘和槓桿來用，它們之間存在我把你當槍使，一不小心卻發現我被你當了槍用的複雜的『戲中戲』。」

▲蔡英文發文表示，台灣重要性要讓世界都看到。（圖／翻攝蔡英文臉書）

不過，「對台灣當局不利的是，隨著中國大陸崛起，中美關係和中日關係的戰略容量急劇擴大，台灣的砝碼相對變輕，打這張牌的代價不斷增加，因此美日不得不三思而行。」社論說，「對台當局有利的是，美國將中國確定為戰略對手，它打台灣牌的動機變得更加強烈，日本也有了更多危機感，如果能利用台灣牽制北京，東京當然是樂意的。」

民進黨和蔡英文當局對抗大陸主要靠兩招，一是煽動民粹，搞「去中國化」。二是挾洋自重，利用美國《與台灣關係法》，最大限度地鼓動美國為民進黨的激進大陸政策站台，同時調動日本的力量，讓他們夢想的「美日台同盟」呼之欲出。社論指出，「但是『九合一』選舉打碎了蔡英文當局的如意算盤，他們發現他們能在台灣操弄兩岸對抗的空間很有限，於是把更多賭注下到了與美日的關係中。」

▲中日國旗。（圖／CFP）

「然而蔡英文當局忘記了兩點，一是北京的《反分裂國家法》對台灣局勢的影響力已經並將繼續超越華盛頓的《與台灣關係法》，解放軍必要時對台採取斷然措施的威懾力更是超越了美軍在戰爭爆發時不惜代價馳援台灣的可信度。」社論分析，「二是台灣沒有人真的願意為了『獨立』而『不成功便成仁』，連民進黨的死硬份子都沒有那樣的決心，他們是一群追逐利益、貪生怕死的膽小鬼。」

當民進黨當局執政無方，大失民心的時候，操弄「台獨」能夠挽救選情的機率越來越低，這是改變不了的大趨勢。最後，社論怒斥，民進黨死抱「台獨」，終將死路一條。

▲中美國旗。（圖／CFP）