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《家國與邊關》短片全大陸電影院播放　解放軍高喊：誓死保衛祖國

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▲▼《家國與邊關》短片進入全大陸的電影院播放。（圖／翻攝自石磊youtube）

▲《家國與邊關》短片進入全大陸的電影院播放。（圖／翻攝自石磊youtube）

記者林彥臣／綜合報導

根據央視報導，全大陸超過1.5萬間電影院與央視的黃金時段，3月1日至3月15日，將播放一支長約45秒的短片《家國與邊關》。片中解放軍高喊，「我是中國人民解放軍軍人，我宣示，服從中國共產黨的領導，全心全意為人民服務，時刻準備戰鬥，誓死保衛祖國！」

這支短片拍攝的對象，聚焦在大陸各地「艱苦環境中的邊防軍人」。央視新聞指出，與以往不同，這部軍旅宣傳片並沒有依靠部隊大場景演訓畫面和精良裝備吸引眼球，而是以一名普通邊防軍人的內心獨白為主線，選取邊防軍人的24個尋常瞬間組成。

畫面有來自海拔5,380公尺，空氣含氧量不及平地45%，紫外線強度高於平地50%的喀喇昆侖山脈；有來自最低溫度達到-60攝氏度，被稱為「雪域孤島」的北京軍區最北端哨所：伊木河哨所；有來自封山期長達八個月的長白山西麓。

根據《解放軍報》報導，黨的十九大報告指出，「讓軍人成為全社會尊崇的職業」，這是習主席對新時代革命軍人巨大的鼓舞和激勵，要把習主席這一重要指示落到實處，需要多角度、多方位展示軍人群體，讓人民充分了解軍人。據軍隊相關部門負責人表示，《家國與邊關》走進電影院是一次全新的探索。

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關鍵字：家國與邊關,解放軍,電影院,軍武,大陸軍武

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