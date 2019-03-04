白飯1碗10元！店家公告「請勿續碗」客人這樣裝　高雄人笑：火鍋名店日常啊

▲這裝法……難怪請勿續碗了 XD（圖／翻攝自爆笑公社）

網搜小組／綜合報導

在外面用餐，想單買白飯通常都是10元一碗。一名女網友在臉書《爆笑公社》貼出一張照片，只見店家的大電鍋上貼著紙，告訴客人「白飯請自己盛，一碗10元，請勿續碗」。一位客人看到公告後，乖乖地「盛了一碗」，其他人看到後都笑噴「這玲瓏寶塔吧」、「血糖爆表的感覺」、「這個一般般，還算客氣的」。

「裝好裝滿！」原PO在「爆笑公社」貼出2張照片，只見這間店的飯鍋上貼著公告，旁邊還有整籃的塑膠碗讓客人裝飯。而一般人添飯時，大部分都是把碗填平，頂多高出一點點避免飯倒出來，但仔細看看第2張照片，有客人居然把飯一層一層壓緊，疊出一座「白米山」，幾乎是2～3碗的飯量。

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▲▼網友秒認出這是高雄知名火鍋店，還說這樣裝飯「是日常」。（圖／翻攝自爆笑公社）

看到貼文後，許多人都笑噴「你在普渡嗎」、「拜床母也沒裝那麼滿」、「如果我是老闆，不管你堆多高只要不浪費，那我都覺得你吃飽吃開心就好」、「大胃王比賽的特盛丼飯嗎」、「裝成這樣也是一技術活」、「乍看還以為是雪花冰咧！」

還有眼尖網友發現，這間餐廳是位在高雄的知名石頭火鍋店，「是六合火鍋！大家都這樣裝」、「飯一定要這樣盛，盛一大碗回去都3個人分」、「高雄六合火鍋！我們高雄人的神殿」、「這家生意很好，不差這種半買半送的小東西」、「六合火鍋走的就是便宜好吃又不怕人家吃，這就是特色」、「添太少，老版會說要幫忙添」。

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