要你脫單！中市2019辦7場單身聯誼　去年參加的「婚」了

▲台中市民政局舉辦108年單身民眾聯誼活動。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

為提供單身者交流平台，台中市政府持續舉辦單身聯誼活動，4日宣傳記者會邀請曾過往聯誼進而交往結婚的紀姓夫婦到場做為「模範生」，呼籲年輕人「不要害羞、給自己機會多認識」；台中市民政局表示，108年共舉辦7場聯誼活動，每場次男女各40人，年齡從25歲到55歲不等，詳情可參考民政局官網（https://www.civil.taichung.gov.tw/）。

▲民政局同仁打扮成媒婆、月下老人，推廣單身聯誼活動。

民政局長吳世瑋表示，現代人晚婚或是不婚，104年到107年，平均結婚率從千分之七降到千分之六點一，平均結婚年齡，男性從33.7提高到34.1歲，女性從31提高到31.4歲。

為促進單身者交流，中市府過去舉辦多場未婚聯誼活動，廣受好評，名額往往被「秒殺」，以去年來說，共有560人報名聯誼，共有76對配對成功，其中即將結婚的有2對，另有1對已登記結婚、3月中旬準備宴客。

▲民政局長吳世瑋（左一）頒發結婚禮包給登記結婚的紀姓夫婦。

登記結婚的「模範生」紀姓夫婦今也現身記者會，紀太太說，去年3月間受朋友邀約一同參加聯誼，起初並沒有注意到先生，後來5月時大家相約打羽球，才開始與先生有交流，認為先生是個不錯的人，進而交往並論及婚嫁。

紀太太也肯定民政局舉辦的單身聯誼活動有一定的水準，同時呼籲單身者「給自己機會，多多認識」，就有機會遇到對的人。

民政局指出，今年度7場聯誼活動分別在北區、潭子區、大雅區、南區、沙鹿區、東區及東勢區舉辦，各場次參加人數男女各40人，依受理收件順序，額滿為止，參加者每人酌收報名費1000元，場次詳情可洽官網查詢。