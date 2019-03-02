外傭控雇主每週老漢推車4次　他辯「她有扭屁屁還說沒關係」

▲桃園市陳姓男子雇用女外傭幫忙，卻趁機性侵長達1年，女外傭離境前控告陳男平均每週性侵高達4次之多。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

在桃園市經營小吃生意的陳姓男子，曾雇用一名女性外傭幫忙，女外傭去年返國前夕，控告陳男利用空檔在廁所或廚房「辦事」，且都從背後性侵她，平均每週多達4次，時間長達1年；陳男偵訊時辯稱，女外傭從未反抗且每次事後都給錢，檢方請社工多次聯繫女外傭應訊測謊，但都未回應，地檢署以無法證明違反女外傭意願，對陳男以不起訴處分。

檢警調查，女外傭於2012年間來台受雇於陳姓男子，在桃園市某區幫忙小吃生意，陳男常利用空檔，把她拉進廚房或廁所裡對她上下其手，撫摸胸部等處，然後從背後「上她」，剛開始她不敢反抗，但雇主常常如此，因此在去年離境前控告陳男性侵。

陳男偵訊時坦承2人有親密行為，第一次他在廚房從後方抱住女外傭，撫摸胸部等處，但女外傭沒有反抗，過程中也會扭動身體配合，他認為女外傭也願意讓他這麼做，且每次事後都有給錢，他曾問過「這樣算不算相愛、如果不想要可以說」，女外傭就說「沒關係」，他以為女方若真受委屈，長達1年時間可向仲介說明，但女外傭卻沒有。

女外傭目前早已出境，在離台前控告陳男時曾同意接受測謊，檢察官曾透過社工連絡，但女方始終未回應，社工查出女方回國後已結婚，無法來台接受測謊與應訊，檢方以女外傭指控性侵時間長達1年、平均每週4次，若有性侵問題，次數與密度如此之高有違常理，無法證明違反女方意願，因此對陳男不起訴處分。

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