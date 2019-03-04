酒後壯膽告白竟失控　憲兵拉同梯女兵進廁所親吻亂摸

▲一名在某憲兵服役的男子愛戀上同梯的女兵，趁一次唱歌聚會藉酒壯膽告白，未料失調硬上女兵。（圖／視覺中國）

突發中心／台北報導

在某憲兵服役的一名羅姓男子，迷戀同梯入伍的女大兵，藉由一次友人聚會到KTV狂歡喝酒壯膽，並將女兵帶到外面樓梯間告白，不僅親吻對方還試圖東摸西摸似乎要性侵，事後女大兵被這失調的告白嚇到，羅男因此被台北地檢署起訴，也遭軍方強制退伍。法院審理期間，羅男對此認罪且和女兵和解，法官則依強制猥褻罪判羅男10月徒刑、緩刑2年，緩刑間付保護管束、同時需接受2場法治教育。

《蘋果日報》報導，23歲的羅男和女兵於2016年8月同梯入伍受訓，兩人關係良好，羅男進而對這位女兵產生好感，只不過女兵早已有另一伴，因此兩人的關係僅止於好朋友。2017年8月20日，兩人與其他4名友人前往北市萬華區一間好樂迪KTV唱歌，6人在包廂內喝了一箱啤酒。

此時，羅男藉酒壯膽，帶女兵到外面樓梯間告白，未料羅男接著親吻、撫摸對方，女兵先是委婉拒絕要羅男「別這樣」，沒想到羅男直接拉女兵進樓梯旁的女廁，將門反鎖後扯掉女兵的內衣強吻胸部，更掀起她的裙子隔著內褲撫摸下體，直到女兵嚇到崩潰大哭，羅男才驚醒發現自己做錯事，停止進一步的舉動。

事發後女兵起初不知所措，返回營區後的隔天，才將此事告訴同事，最後也才決定向上級主管報告，羅男因此被函送法辦。北檢開庭時，羅男辯稱當天要親吻、撫摸女兵時，她並沒有反抗，指女兵哭是因為想到前男友，不過當檢察官詢問當時在場的證人，不採信羅男辯詞將他起訴，羅男也同時被軍方強制退伍。

法院審理期間，羅男認罪且和女兵和解，依約履行完畢，法官認為羅男行為構成強制猥褻罪，但因考量坦承認罪、以及彌補被害人的損害，最後被判10月徒刑、緩刑2年，緩刑間付保護管束，同時需接受2場法治教育。