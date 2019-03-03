「同婚專法」本周二逕付二讀　綠要速戰速決、藍持開放態度





▲政院版「同婚專法」將在5日逕付二讀。圖為2018年同志大遊行。（資料圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

行政院版「同婚專法」草案在2月21日通過後，送至立法院進行審議，預計在5日立法院院會逕付二讀。民進黨團採速戰速決，在5日上午進行黨團會議後，就會直接將全案送入院會逕付二讀；國民黨團則會在上午開會討論，看是否能夠形成共識，不過有藍委認為，這項專法草案沒有符合公投第12案，應兼顧才能圓滿。

由於台灣社會對於同性婚姻議題分歧仍大，大法官於2017年5月24日公布釋字第748號解釋，現行民法未保障同性婚姻自由、平等權已屬違憲，因此立法機關必須在2年之內完成相關修法，逾期未完成相關法律修正或制定者，相同性別二人為成立上開永久結合關係，得依上開婚姻章規定，持二人以上證人簽名書面，向戶政機關辦理結婚登記。

▲反同方提出公投第10、11、12案。（圖／ETtoday資料照）

隨後，挺同、反同方開始進行公民投票攻防戰，挺同方提出第14、15號公投案，希望修改民法保障同性婚姻，以及教導國中、國小學生「同性」觀念；反同方則祭出3項公投，分別是第10、11、12號，希望民法婚姻規定限定一男一女、不對國中、國小學生教導「同性觀念」、以其他形式（立專法）保障同性婚姻。最終由反同方的第10、11、12號公投案獲高票通過。

事隔約3個月，行政院在2月21日通過「同婚專法」草案，名稱定調為《司法院釋字第748號解釋施行法》，避開「婚姻」或「伴侶」等字眼，希望避開挺同、反同的地雷，並且送入立法院審議。然而該草案內容卻與民法相差不大，使反同方無法接受，認為政府「違反愛家公投所背負的700多萬民意」。

▲行政院院會後記者會，法務部長蔡清祥說明政院版同婚專法。（圖／記者屠惠剛攝）

同婚戰場從行政院被移到立法院後，立院程序委員會已經在2月26日將專法排入5日院會報告議程。民進黨團總召柯建銘說，當天上午黨團會議結束後，就會將行政院同婚專法送到院會逕付二讀。國民黨團總召江啟臣則表示，國民黨團目前對同婚採取開放態度，但黨團會在院會當天上午召開大會討論，看看能否擁有共識。

不過國民黨立委賴士葆卻認為，行政院提出的《司法院釋字第748號解釋施行法》，沒有符合第12案公投「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」應都能符合兩個條件，否則公民投票都過了，不理會也不是辦法，要各方兼顧才能圓滿。

▼2018同志大遊行。（資料圖／ETtoday資料照，以下皆同）