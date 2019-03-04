李鴻鈞反對同婚專法快速通關　籲政院「退回重提」

▲2018年同志大遊行。（圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

政院板同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》送進立法院後，民進黨團預計5日逕付二讀，加快審議流程。對此，親民黨團總召李鴻鈞表示，這樣的做法太倉促，呼籲行政院應退回重提。

李鴻鈞表示，行政院院會通過的同婚專法，雖然在名稱上滿足公投結果，但實質內容依照《民法》，引起反同方不滿，他指出，現在反同婚方反對「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，計劃提出主張「婚姻一男一女制」的提案，另一方面，挺同方原本訴求也無法被滿足。

李鴻鈞認為，民進黨團主張將政院版同婚專法逕付二讀，是急就章、不負責任的作法，不能把這個球丟到立院來，應該要經過更充分的討論，針對同婚專法中有爭議的條例，行政院都應該退回重提，不管在挺同、反同的立場，都應該做更細膩的討論。

李鴻鈞說，大法官釋憲文是在2017年5月出爐，而後舉行了新的同婚公投，應該依照新的民意重新擬專法，甚至由大法官重新做出解釋，不然以後就不需要做公投啦，要公投做什麼？他批評，過去在年改、一例一休等爭議中，皆因為廣納意見、一意孤行，引起社會很大的反對聲。

據《鏡週刊》報導，有反同團體提出《公投第12案施行法》專法草案，還要修民法，並找了29名藍綠立委遊說，希望能通過連署成案門檻。

《鏡週刊》報導指出，反同團體主張修改《民法》第980條，要求「結婚限於一男一女之結合，男未滿18歲，女未滿16歲者，不得結婚。」在提案說明中，此草案提到，「現行民法第972條，雖明定『婚約，應由男女當事人自行訂定』，惟婚姻相關條文並無『應限定在一男一女之結合』之規定，故依民國107年全國性公民投票第10案之開票結果，將『一男一女之結合』之婚姻定義明定於民法第980條。」

針對反同團體所提出的《公投第12案施行法》，根據《聯合報》報導指出，有國民黨立委私下表示，黨團目前對於反同專法還未有共識，因此不會以黨團名義提出反同專法，但仍尊重立委簽名連署。

政院版同婚專法將於明日逕付二讀，據媒體報導指出，國民黨立委要求反同專法要列入併案處理，不過，依照程序看來，明早不可能併案，必須等到中午程序委員會開會後才能決定。