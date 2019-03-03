中航科技2030年「首飛重型火箭」！　另規劃新一代長征火箭

▲ 2016年11月3日，重型運載火箭長征五號首飛成功。（圖／翻攝自中國軍網，下同。）

大陸中心／綜合報導

專門研製飛彈和太空飛行器的中國航天科技集團（CASC），據悉在經過重型運載重大工程實施方案會議後，已初步確定「運載火箭技術和研製能力」的佈局。值得一提的是，如果按照計畫進型，CASC將在2030年實現「重型火箭首飛」的計畫。

根據《科技日報》2日報導，CASC集團副總經理李洪表示，在2018年時，公司完成以大直徑貯箱為代表的多個原理樣機，以及三型發動機多次部組件級熱試驗，並在關鍵技術上取得實質性進展等因素，成功為研製重型運載火箭的任務上奠定理論和基礎。

此外，近年來，CASC為加強現今運載火箭的可靠性和發射適應性，以及進入太空的能力，將以「模塊化、組合化、系列化」的思路，採用「新型無毒無污染液氧煤油」和「液氫液氧推進劑」，以規劃新一代長征系列運載火箭型譜。

▼ 2016年11月3日，重型運載火箭長征五號首飛成功。（圖／翻攝自中國軍網）

此外，CASC也計畫在2020年，首飛低成本的中型運載火箭長征八號，其他如長征六號改、長征七號改與長征八號三型火箭等新一代中型運載火箭，則依照計畫研製中，並預計在未來逐步替代現役中型火箭。據悉，航天科技集團也已成功開展運載火箭垂直回收制導控制技術驗證試驗，讓航天運輸由一次性使用向重複使用、由單一航天運輸向航天運輸與空間操作相結合的跨越。

事實上，大陸在2015年9月，成功發射新一代運載火箭長征六號，並將20顆衛星送入太空。同月，新一代運載火箭中唯一固態運載火箭長征十一號成功首飛，並實現快速發射的小時級跨越。在2016年6月時，全新研製的新一代中型運載火箭長征七號， 在海南文昌航天發射場首飛成功，達到載人太空站發射貨運飛船的需求。

2016年11月，大陸規模、運載能力最大的重型火箭「長征五號」首飛成功，雖然在2017年7月時，長征五號遙二火箭m於發射346秒時突發故障，但於今年下半年，長征五號運載火箭將再度出擊，實施遙三火箭飛行任務。

▼ 2018年1月19日，運載火箭長征十一號成功把吉林一號視頻07、 08星發射升空，衛星進入預定軌道。（圖／翻攝自中國軍網）