　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

中航科技2030年「首飛重型火箭」！　另規劃新一代長征火箭

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼ 2016年11月3日，重型運載火箭長征五號首飛成功。（圖／翻攝自中國軍網）

▲ 2016年11月3日，重型運載火箭長征五號首飛成功。（圖／翻攝自中國軍網，下同。）

大陸中心／綜合報導

專門研製飛彈和太空飛行器的中國航天科技集團（CASC），據悉在經過重型運載重大工程實施方案會議後，已初步確定「運載火箭技術和研製能力」的佈局。值得一提的是，如果按照計畫進型，CASC將在2030年實現「重型火箭首飛」的計畫。

根據《科技日報》2日報導，CASC集團副總經理李洪表示，在2018年時，公司完成以大直徑貯箱為代表的多個原理樣機，以及三型發動機多次部組件級熱試驗，並在關鍵技術上取得實質性進展等因素，成功為研製重型運載火箭的任務上奠定理論和基礎。

此外，近年來，CASC為加強現今運載火箭的可靠性和發射適應性，以及進入太空的能力，將以「模塊化、組合化、系列化」的思路，採用「新型無毒無污染液氧煤油」和「液氫液氧推進劑」，以規劃新一代長征系列運載火箭型譜。

▼ 2016年11月3日，重型運載火箭長征五號首飛成功。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼ 2016年11月3日，重型運載火箭長征五號首飛成功。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼ 2016年11月3日，重型運載火箭長征五號首飛成功。（圖／翻攝自中國軍網）

此外，CASC也計畫在2020年，首飛低成本的中型運載火箭長征八號，其他如長征六號改、長征七號改與長征八號三型火箭等新一代中型運載火箭，則依照計畫研製中，並預計在未來逐步替代現役中型火箭。據悉，航天科技集團也已成功開展運載火箭垂直回收制導控制技術驗證試驗，讓航天運輸由一次性使用向重複使用、由單一航天運輸向航天運輸與空間操作相結合的跨越。

事實上，大陸在2015年9月，成功發射新一代運載火箭長征六號，並將20顆衛星送入太空。同月，新一代運載火箭中唯一固態運載火箭長征十一號成功首飛，並實現快速發射的小時級跨越。在2016年6月時，全新研製的新一代中型運載火箭長征七號， 在海南文昌航天發射場首飛成功，達到載人太空站發射貨運飛船的需求。

2016年11月，大陸規模、運載能力最大的重型火箭「長征五號」首飛成功，雖然在2017年7月時，長征五號遙二火箭m於發射346秒時突發故障，但於今年下半年，長征五號運載火箭將再度出擊，實施遙三火箭飛行任務。

▼ 2018年1月19日，運載火箭長征十一號成功把吉林一號視頻07、 08星發射升空，衛星進入預定軌道。（圖／翻攝自中國軍網）

▲▼ 2018年1月19日，長征十一號成功把吉林一號視頻07、 08星發射升空，衛星進入預定軌道。（圖／翻攝自中國軍網）

ET快訊
快訊／銳、鈍器狂毆致死！士林碩士女冷血弒母　檢晚間聲押
老翁詭騎20km入山「鬼打牆」！手機零收訊嚇壞　果農毛爆：第

關鍵字：大陸軍武,長征十一號,重型運載火箭,2030

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

印度和巴基斯坦大打「F-16」口水戰　美國要查是否違反使用協議

中航科技2030年「首飛重型火箭」！　另規劃新一代長征火箭

影／國軍撤臉書招募文？　國防部：未來需由單位核定才能貼！

國軍引進智能販賣機　提供逾20種無現金支付

共軍全方位打壓　國防部文宣倡「國軍愛國沒有期限」

《家國與邊關》短片全大陸電影院播放　解放軍高喊：誓死保衛祖國

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

婦人速食店大聲唱歌「不買餐」　遭投訴反嗆警：我曾經消費過

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑...尷尬退出鏡頭外

吳宗憲自白：我欠大飛一個道歉　認牽線「富二代」給楊晨熙

埃及聖䴉30年極速複製近萬隻　威脅生態... 林務局：空氣槍撲殺

陳煜東方炻《花不棄》正面對決　張彬彬狠甩林依晨..QQ

印度和巴基斯坦大打「F-16」口水戰　美國要查是否違反使用協議

中航科技2030年「首飛重型火箭」！　另規劃新一代長征火箭

影／國軍撤臉書招募文？　國防部：未來需由單位核定才能貼！

國軍引進智能販賣機　提供逾20種無現金支付

共軍全方位打壓　國防部文宣倡「國軍愛國沒有期限」

《家國與邊關》短片全大陸電影院播放　解放軍高喊：誓死保衛祖國

特斯拉大減價…陸車主一夜損失百萬！　衝展示店拉白布條抗議

全程可愛！《驚奇隊長》橘貓Goose受訪　答不出來開大絕撒嬌蹭蹭

她養浣熊當寵物…家具被吃光、每天陪玩數小時　副作用爆多仍不悔

資深藝人好久不見！玳瑁喵「愛睏臉」瞇眼、嘴下垂神韻激似他

印度和巴基斯坦大打「F-16」口水戰　美國要查是否違反使用協議

阿緯2歲女「老大情結」吃酷弟！　隔1月突冒超暖舉動…他讚：長大了

道奇新秀林暉盛體檢通過將赴美　菜鳥年求穩定、不受傷

檢警懷疑「人格解離」！碩士女回憶弒母案就暴走：都說是黑衣人了

高市出60警臨檢酒店！爆乳妹補妝：奇怪耶～　顧客嗨到一半超尷尬

余文樂「司機撞臉周杰倫」　網驚：絕對是本人…本尊出聲報復了

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

軍武熱門新聞

美軍很快將擁有「潛艦母艦」

重型火箭「2030年首飛」！陸..

撤招募文　國防部：得由單位核定

印巴移交飛官後又開打　至少8死..

他列4點分析：中共必滅亡！軍武..

印巴大打「F-16」口水戰　美..

巴基斯坦扯飛彈台灣的　空軍說話..

7艘德軍「U型潛艦」曾停泊馬公

俄公布Su-35玩弄美F-18..

台大教授協助開發大陸超級鋼

大漠特遣隊40周年空官軍史館特..

福衛五號對焦！清楚拍到美B-5..

梟龍側後方發射霹靂5擊落米格2..

印巴空戰扯到台灣！印度秀飛彈證..

更多熱門

相關新聞

中國海警船於釣魚台外圍海域航行

日本第11管區海上保安本部3日指出，有4艘中國海警船在釣漁台列嶼外圍海域、釣魚台西北方約31公里至32公里處航行。事實上，中國海警船2日才進入釣魚台列嶼「領海」內巡航，為2019年七度進入該海域。

《家國與邊關》短片全大陸電影院播放

今年第7次　中國海警進入釣魚台海域

黑龍江超大型石墨礦價值逾千億

解放軍無人機南海訓練起降艦艇

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

11歲童吞藥亡　狂唸：會聽從主人

《初戀》女主角愛上繼母爆蕾絲情

買壽司車不見　監視器看崩潰一幕

特斯拉「600萬→300萬」！貸款車主衝總部抗議

小嫻錄《玩很大》同床馬國賢！

快訊／資深藝人余邦病逝馬偕醫院

小彬彬錄影翻舊帳　前妻怒打臉

神基因！林明禎母女3人穿旗袍美翻

2歲妹曝胎內記憶「在玩線」她秒鼻酸

誤開「章魚燒9萬元」發票！夜市工讀弟急哭

快訊／士林碩士女弒母　檢晚間聲押

吳宗憲回應慣老闆　喊話華航機長

埃及聖䴉繁衍3000隻！竟是六福村逃出那6隻造成的

Jennie一個動作⋯　粉絲狂丟東西上台！

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

更多

最夯影音

更多

熱唱姐火車內深情「高唱情歌」　被阻止狂嗆：唱好好在衝三Ｘ？

東京街頭測SOD聖物時間暫停器 高中妹老司機上身秒懂甜笑凍結

送走愛犬夢到「小嬰兒對我笑」2年後女兒出生趕同天報到

超商奧客取貨「證件用丟的」！　路人阿公勸阻遭嗆：你才沒教養

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面