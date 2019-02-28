殲-20隱身關鍵材料　黑龍江發現超大型石墨礦價值逾千億

▲石墨是21世紀重要的戰略資源。（圖／翻攝自北京石墨烯研究院）

大陸中心／綜合報導

黑龍江省自然資源廳近日在雙鴨山市西溝探獲一處超大型石墨礦床，經評估其潛在經濟價值可達人民幣1000億元以上。據了解，石墨是生產石墨烯的重要原料，中國官方過去曾公開新型石墨烯吸波條材料，就是殲-20戰機隱形蒙皮的重要組成部分。

《科技日報》報導，為盡快將礦產資源優勢轉化為經濟優勢，黑龍江省政府2015年作出實施地質勘查三年專項行動重要部署。歷經4年的艱苦勘查，黑龍江省有色金屬地質勘查局七〇一隊在雙鴨山市西溝探獲超大型石墨礦床。

該礦床成因類型為沈積變質型石墨礦床，礦石類型以石墨片麻岩型為主，屬於大鱗片晶質石墨，共發現晶質石墨礦體62條，經黑龍江省自然資源廳評審，提交工業礦體、石墨礦石量33551.19萬噸，礦物量2337.61萬噸，平均品位6.97%。其中，工業礦體占資源量總量的95.22%。

石墨屬於國家戰略性礦產資源，是生產石墨烯的重要原料，石墨烯也因其在能源、生物技術、航空航天等領域具有極其廣泛的應用前景而被譽為「具有革命性意義的材料」以及「21世紀材料之王」。報導強調，雙鴨山西溝石墨礦屬於優質石墨資源，不僅儲量大且易開採、成本低。

▼石墨烯結構（圖／達志／示意圖）

該礦床的發現勢必對中國航空發展有重大幫助，《央視》曾在2018年3月曝光國產隱形戰機的新型「石墨烯吸波條」材料，其作為隱形飛機蒙皮最重要的材料之一，當然石墨烯的重要原料就是石墨。

陸媒指出，石墨烯強度非常高，具備良好的導電導熱性能，同時該材料非常穩定，可以吸收並不反射電磁波信號。眾所皆知，雷達探測飛行器的方式就是發射電磁波，電磁波在接觸到飛行器後反射到接受雷達後，從而鎖定飛機位置。此時，石墨烯材料將電磁波吸收和散射，如此一來便可以打破雷達探測飛行器的模式。

此外，由於石墨烯的導熱性非常強，可以快速將熱量傳遞給其他物質，以保持石墨烯的溫度穩定，這可以讓戰鬥機飛行時和空氣摩擦產生的熱量，以及發動機尾流噴射的熱量都可以被快速傳遞到空氣中，使其紅外特徵降低，難以被紅外設備鎖定。而石墨烯強度高但重量非常低，這意味著中國使用這種材料作為飛機蒙皮後可以有效降低殲-20的重量，卻能提升該隱身戰機強度。

▼解放軍殲-20戰機。（圖／CFP）