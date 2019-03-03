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美魔女騙走25克拉綠寶石典當　富商150萬「霸氣贖回」提告　

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▲這顆和10元硬幣差不多大小的綠寶石，重24.71克拉，一名富商用150萬元從當鋪贖回後，被友人詐騙典當 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲這顆和10元硬幣差不多大小的綠寶石，重24.71克拉；一名鍾姓男子用150萬元從當鋪贖回後，被友人詐騙典當 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣一名從事水產養殖的鍾姓男子（58歲），在台北一間當鋪花了150萬元贖回一條近25克拉的綠寶石墜子；被一位自稱是科技業老闆兒子的朋友王姓女子（42歲）說服，說可以透過管道拿去香港蘇富比拍賣，預估可拍千萬元；卻被王女拿去典當，所得全被花光，鍾男得知，霸氣再花150萬元贖回並控告王女詐欺，苗栗地檢署偵結將王女起訴。

▲這名42歲的王姓女子，自稱是聯電副董事長宣明智兒子宣昶有的同學；有挪用公款及偽造文書的前科。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲這名42歲的王姓女子，自稱是聯電副董事長宣明智兒子宣昶有的同學；有挪用公款及偽造文書的前科。（圖／記者黃孟珍翻攝）

從事水產養殖多年的鍾姓業者，平時就有收集珠寶、古物的嗜好；兩年前一位余姓友人，說他日前去典當一顆重近25克拉的綠寶石墜子，因為快到期了，若流當很可惜，因為還有很大增值的空間，所以建議他出資150萬元幫忙贖回。鍾男知道這顆綠寶石有公司的鑑定報告，也有寶石鑑定的認證書，也熟知市價還有3成的空間，就將寶石贖回，並自行保管。

余男的朋友王姓女子得知此事，宣稱可透過宣昶有（宣明智兒子）的名義，將寶石送到香港蘇富比拍賣，至少可拍得上千萬元，不僅所得可讓余清償向鍾的借款，鍾也可分得拍賣獲利3成報酬；余男才介紹王女給鍾認識。於是鍾、余2人將墜子交給王女，2個月後鍾、余遲未等到拍賣結果，王女竟掰「在新竹被搶了」，最後才說出把墜子拿回同一家當鋪典當150萬元，都已花光。鍾男一氣之下控告王女詐欺，並霸氣的再用150萬元又贖回這條綠寶石墜子。

據警方調查，王女2016年曾和別人一起經營一間養身館，涉及挪用養生館營收，觸犯偽造文書罪，目前羈押於新竹看守所之中。

▲這顆寶石不僅有鑑定報告書，也有鑑定中心的認證書，鍾男才用150萬元將它贖回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲這顆寶石不僅有鑑定報告書，也有鑑定中心的認證書，鍾男才用150萬元將它贖回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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關鍵字：美魔女,綠寶石,詐騙,典當

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