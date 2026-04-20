白沙屯媽祖進香回鑾最後一哩路！秋茂園換轎　乘莊嚴大轎返宮

▲白沙屯媽祖進香回鑾最後一哩路，在換轎儀式後將乘莊嚴大轎返宮。（圖／白沙屯拱天宮）

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

白沙屯媽祖丙午年進香今第8天將回宮，一早媽祖鑾轎已經進入通霄，回鑾進入最後一哩路，稍早媽祖於秋茂園前空地舉行傳統「換轎」儀式，將由徒步進香途中使用的鑾轎，換乘莊嚴大轎返宮；山邊媽祖也將換成自己的鑾轎。

廟方表示，待換轎儀式圓滿後，後續將於內島里與白沙屯火車站附近戲台看戲，看戲時就會有兩頂媽祖神轎及白沙屯角頭廟的大轎及「攆轎」。換轎儀式將由報馬仔誦讀祝禱文，恭請媽祖換轎，並通報村民媽祖回駕消息。

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在三十六執士、報馬仔、頭香燈、香擔先行入廟後，頭旗在頭旗組員莊嚴護衛下衝入廟內，並將頭旗固定於正殿前龍柱，待擇定的回宮時辰一到，在齊聲吶喊「進喔！進喔！」下，媽祖的八人抬大轎行三進三退轎禮後進入廟中，廟門隨即關上。此時鐘鼓齊鳴，執事人員先將火缸送入正殿神房，然後恭請媽祖入神房安座。神房前紅色布幔會掩蓋起來，讓媽祖薰染萬年香火的靈氣，靜待十二天後才開爐。

媽祖回宮安座後，拱天宮廟前架起祭台，值年爐主、副爐主與頭家們負責準備豬羊三牲祭品，舉行拜天公儀式，由道長誦經祈福，上稟蒼穹護佑村落四季平安。儀式後將由爐主跋杯遴選隔年新任爐主與頭家。