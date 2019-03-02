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爽撩美麗大姐姐！1歲弟依偎合照「埋頭開大絕」　換成嬰兒車妹妹...秒崩潰

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▲想撩美麗大姊姊！X歲弟依偎合照「埋頭開大絕」　換成嬰兒車妹妹...秒崩潰。（圖／Chijun Hsu授權引用）

▲漂亮大姐姐要合照，怎麼能拒絕呢XDDD。（圖／Chijun Hsu授權引用）

網搜小組／綜合報導

一名網友趁228連假，帶老婆及寶貝兒子到屏東遊玩，結果1歲2個月大的兒子霖霖「小新」上身，在被漂亮大姐姐要求合照時，他立刻配合地緊靠著人家，甚至開大絕撩妹，但一碰上年齡相仿的小妹妹，態度竟180度大轉變；而老爸對此也不禁笑虧，「真的是走到哪撩到哪......。」

許爸爸趁連假帶全家人到屏東3天2夜，沒想到兒子霖霖繼之前捷運撩妹，這回再度發揮所長，展開把妹行動。當時，旅客們紛紛下遊覽車，在車邊活動，一位同團的美麗大姐姐看霖霖可愛，上前求自拍合照，結果他不僅乖巧地看鏡頭，還不忘依偎著大姐姐，後來又使出「趴大腿絕招」，埋頭向人家撒嬌

請繼續往下閱讀...

▲想撩美麗大姊姊！X歲弟依偎合照「埋頭開大絕」　換成嬰兒車妹妹...秒崩潰。（圖／Chijun Hsu授權引用）

▲趁機使出絕招。（圖／Chijun Hsu授權引用）

有趣的是，當霖霖看到年紀相仿的小姐姐時，剛剛羞澀又呆萌的模樣瞬間消失，沒多久竟大哭起來，這幾幕讓爸爸哭笑不得，忍不住吐槽，「兒啊...你也太現實了吧，不是大姐姐就不行。」

網友們看完全被霖霖給逗樂，紛紛笑回「其實是爸爸教導有方」、「這個根本就是現實版小新嘛」、「姐姐才是王道」、「真識貨，這小孩以後有前途」、「遺傳爸爸」、「娜娜子姐姐~」。

另外，還有人開玩笑問，「兒子有在出租的嗎？借我帶去把妹。」而許爸爸也不忘趁機吐苦水，直說「首先要能忍受4小時喝奶一次，上午9點陪睡，吃飽下午再陪睡，接著散步、洗澡，一直要等到晚上10點耗電完畢......。」

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▼哇...這小子太現實了XDDD。（圖／Chijun Hsu授權引用）

▲想撩美麗大姊姊！X歲弟依偎合照「埋頭開大絕」　換成嬰兒車妹妹...秒崩潰。（圖／Chijun Hsu授權引用）

▲想撩美麗大姊姊！X歲弟依偎合照「埋頭開大絕」　換成嬰兒車妹妹...秒崩潰。（圖／Chijun Hsu授權引用）

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