淨山跪地忙分類！登山客秒丟寶特瓶「拿去賣吧」　他高EQ道謝...原因逼哭網

▲褲子破洞是因為在撿寶特瓶時，不慎滑落被尖物刺傷。（圖／吳文志授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

「蒙面淨山俠」吳文志致力於無痕山林，他總是趁休假時間，獨自到山上或海邊撿垃圾，上個月中他在山林的步道分類垃圾時，突然有位登山客將手中礦泉水飲盡，隨後把寶特瓶丟在他面前，直說「你拿去賣吧！」吳老師當下回了句謝謝，而背後的想法及原因，讓人不禁紅了眼眶。

吳文志回憶道，當天天氣很熱，他正跪在地上分類撿來的垃圾時，忽然有一位登山客走近，迅速地喝完最後一口水，便將寶特瓶丟在他面前，聽著瓶子落地的叩叩聲，他緩緩抬起頭，聽見對方說，「這個給你拿去賣」，而他沒有多作解釋，只是輕聲地回，「謝謝您。」

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吳文志表示，那時之所以會和對方道謝，單純是想感謝他，沒有把寶特瓶亂丟到山谷裡；而對於那位登山客的舉動，他也客氣地說，「感覺對方沒有惡意......。」

▲看到這些成堆的垃圾，內心真的蠻難受。（圖／吳文志授權提供）

大票網友看他這樣長期奉獻、辛勞，除了滿滿心疼外，也不吝留言打氣，「阿諾老師，謝謝您，雖然我們無法控制別人行爲，但我們教育孩子由自身做起，愛護環境」、「加油請不要氣餒，會有越來越多人看到你而覺醒」、「吳大哥默默守護山林跟海洋環境的美好，這份心跟行動力絕對是人世間最美的心」、「同樣身為教育工作者，對於您的善舉，我只有自省與敬佩」。

2012年4月第一次淨灘後，身為國中教師的吳文志，便開始趁閒暇時間獨自到山上或海邊撿垃圾，他希望能憑一己之力感染更多人，並將理念延續下一代，雖然這無疑是件苦差，但他總是鼓勵自己，「想要看見台灣之美，就要付出代價。」

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▼他總是趁空閒時間，到山上、海邊撿拾垃圾。（圖／吳文志授權提供）