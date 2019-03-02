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母女倆新衣「狂撞家中日用品」　她一比崩潰...網笑噴：悠遊卡聯名最猛

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▲母女倆新衣「狂撞家中日用品」　她一比崩潰...網笑噴：悠遊卡聯名最猛。（圖／江丁丁授權提供）

▲裙子的顏色和花紋，和衛生棉外包裝根本同款XDD。（圖／江丁丁授權提供）

網搜小組／綜合報導

衣服和別人撞衫不稀奇，但老是和家中物品「撞衫」，那真的是哭笑不得！一名年輕媽咪就發現，不論是自己的外套、背心，還是幫寶貝女兒買的裙子和睡衣，其花紋和顏色竟和衛生棉、抹布等「高度雷同」；而上萬網友看完都笑了，直呼「生活中多點樂趣也不錯！」

江丁丁媽咪之前幫女兒買了一件紫色的佩佩豬裙子，沒想到竟然和衛生棉外包裝撞衫；好笑的是，在他們家這不是個案，她後來發現，除了女兒的彩色點點睡衣超像悠遊卡外，連她自己的棒球外套和針織背心，也分別是家裡購物袋和抹布的「聯名款」。

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▲母女倆新衣「狂撞家中日用品」　她一比崩潰...網笑噴：悠遊卡聯名最猛。（圖／江丁丁授權提供）

▲▼連悠遊卡和抹布都被「撞衫」了。（圖／江丁丁授權提供）

▲母女倆新衣「狂撞家中日用品」　她一比崩潰...網笑噴：悠遊卡聯名最猛。（圖／江丁丁授權提供）

江丁丁媽咪表示，「我不是故意買的，真的是買回來才發現好像跟家裡的什麼很像，拍照對比後整個崩潰」，雖然爆笑悲劇已發生，但只要不把兩者擺在一起，其實看起來都非常正常，她也笑說，「其實挺時尚的對吧！」

po文一出，引起蠻熱烈的回響，網友們紛紛回道「悠遊卡很繽紛啊~可愛」、「妳是不是看到眼熟圖案的衣服都會下手」、「媽咪妳超級可愛的」、「安啦~ 我妹的衣服還撞過窗簾和桌布呢」、「悠遊卡那個太經典了」、「背心穿膩了還能裁成10幾塊抹布」、「這位媽咪太強，下次可以考慮紅白塑膠袋」。

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▼媽媽謎之選衣XDDDD。（圖／江丁丁授權提供）

▲母女倆新衣「狂撞家中日用品」　她一比崩潰...網笑噴：悠遊卡聯名最猛。（圖／江丁丁授權提供）

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關鍵字：撞衫,衣服,日用品,悠遊卡,衛生棉,抹布,母女,爆廢公社,媽咪

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