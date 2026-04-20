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電動車撞楊梅休息站起火　運安會本月下旬公布最終調查報告

▲▼楊梅休息站重大車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲去年1月一輛電動車撞上國1楊梅休息站匝道分隔島起火。（資料圖／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

去（114）年1月25日一輛電動車撞上國1楊梅服務區匝道分隔島起火，釀4死4重傷，運安會調查過程發現匝道實際轉彎半徑與竣工圖不符，彎道比原設計更小，更發出安全通告，運安會也預計今年4月下旬發布最終調查報告。

針對該起電動車在國1楊梅休息站自撞起火事故，國家運輸安全調查委員會去年9月也曾公布調查事實資料，指楊梅服務區啟用未滿4年已發生14起事故，高達11起都發生在該起事故的分隔島鼻端一帶，其中5件事故涉及開啟駕駛輔助系統（ADAS）。

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運安會更發現楊梅休息站匝道實際轉彎半徑與竣工圖不符，彎道比原設計更小，在去年9月22日發布罕見的「重大公路事故調查期間運輸安全通告」，並要求高公局改善。

運安會今(20日)前往立法院交通委員會進行業務報告指出，高公局已經於去年底完成動線優化工程，運安會主位林信得表示，本案預計今年4月下旬、也就是本周發布最終調查報告。

此外，去年11月28日空勤總隊1架直升機於大甲溪河口執行夜視鏡訓練時，駕駛艙儀表板突然出現煙霧，組員緊急返航，人機均安，運安會也立案調查，鎖定高齡機隊線路維護管理，以及空勤總隊稽核制度等為調查重點，運安會預計今年11月發布最終調查報告。

去年5月19日1輛小客車在新北市三峽區衝撞機車和行人，釀4死15傷，運安會調查重點鎖定高齡駕駛換照制度以及用藥管理，去年11月發布事實資料報告，預計今年5月發布最終調查報告。

去年6月16日大都會客運一輛電動公車在台北市停靠時電池起火，無人傷亡，運安會將電池管理系統以及業者安全管理機制列為調查重點，今年1月已發布事實資料報告，今年10月公布最終調查報告。

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