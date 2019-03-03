一分鐘看懂兩會！　政協、人大其實都有「台灣代表」

大陸中心／綜合報導

一年一度的「全國兩會」即將召開，但是許多人還是不太了解，《ETtoday新聞雲》整理了一些重點，讓大家可以簡單看懂。所謂的「兩會」包含全國人民代表大會會議（簡稱人大）和中國人民政治協商會議全國委員會會議（簡稱政協）。

每年兩會召開時間大約都在3月初，今年人大於3日開幕，政協則於5日開幕。人大是中華人民共和國最高國家權力機關、最高立法機關，有來自省、市、自治區、港澳台...等35個代表團，其中「台灣省代表」有13人。

而政協是政治協商和諮詢機關，對國家政策有建議或諮詢權，並無實質權利，由中國共產黨、民主各黨派和個人團體等34界組成，其中也存在兩個與台灣有淵源的政黨，即「台灣民主自治同盟」（簡稱「台盟」）；以及「中國國民黨革命委員會」（簡稱「民革」）。

▲兩會固定於人民大會堂舉行。（圖／CFP）

毛澤東在《關於政協的性質和任務的談話提綱》則指出，「人民代表大會是權力機關，有了人大並不妨礙我們成立政協進行政治協商。各黨派、各民族、各團體的領導人物一起來協商新中國的大事非常重要。人大的代表性當然很大，但它不能包括所有方面，所以政協仍有存在的必要。」

兩會其實不只政界人士，許多科技界的大老闆其實也會現身，包含京東執行長劉強東、百度董事長李彥宏、網易創辦人丁磊都是政協委員，大家較熟悉的名人則有成龍、馮小剛、姚明等。另外騰訊總裁馬化騰、58集團CEO姚勁波、 知名導演賈樟柯則都是人大代表。

