「南亞火藥庫」軍力大比拚　印度數量取勝、巴基斯坦更依賴核武

▲印度美洲虎攻擊機（SEPECAT Jaguar）。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

印度次大陸自1947年被英國依宗教信仰劃分為印度與巴基斯坦後，兩國交界的喀什米爾地區便爭議不斷。70年間，曾爆發3次印巴衝突，造成上萬人死傷，如今兩國各自擁有核武，讓一觸即發的戰事更添緊張。儘管雙方皆已釋出善意，仍不可小看這塊「南亞火藥庫」，因為主權、宗教、領土所造成的矛盾衝突。

《半島電視台》（Al Jazeera）報導整理了印度、巴基斯坦兩國的軍事戰力比較。以士兵人數來看，原本就是人口大國的印度，其兵力約為420萬人，約是巴基斯坦91萬人的4.5倍。印度擁有2185架戰鬥機、4426輛坦克、295艘軍艦，數量也都將近是巴國的2倍之多。巴基斯坦僅有1281架戰鬥機、2182輛坦克與197艘軍艦。

India-Pakistan: Face to Face https://t.co/mXI4LMb6pM pic.twitter.com/MjWZ66mZFh — Al Jazeera English (@AJEnglish) 2019年3月1日

1998年後，印度與巴基斯坦就擁有全球最具規模的核彈計畫，《半島電視台》也針對兩國的核武進行簡單比較。印度在1981年與1985年分別部屬了可裝載核彈的美洲虎攻擊機（SEPECAT Jaguar）、Mirage 200H。巴基斯坦則在1998年陸續部屬F-16A/B、幻象3型（Mirage III）與5型（Mirage V）戰鬥機。

以核彈來說，印度擁有短程（SRBM）、中程（MRBM）、遠程（IRBM）、洲際（ICBM）潛射（SLBM）彈道飛彈與巡弋飛彈等至少110顆。而巴基斯坦雖只有短程、中程與巡弋飛彈3種，但數量至少達130顆。《國家利益》（National Interest）雜誌認為，儘管巴基斯坦擁有地形優勢，但軍力的差異讓該國無法取勝，因此巴國會比印度更依賴核武。