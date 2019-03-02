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詹賀舜：桃園捷運綠線動工「是真的」　詹江村：欺騙外行

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▲桃園捷運綠線到底動工了嗎？引發市府和市議員兩詹互卯。

▲桃園捷運綠線工程？引發市府和市議員兩詹互打。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

對於桃園藍營市議員詹江村指控桃園捷運綠線假動工，桃園市政府新聞處長詹賀舜2日表示，捷運綠線工程實質進行中，捷運是真的動工，議員的指控是假的。不過，詹江村也在臉書回應：「是不是抹黑，證據可以說明一切，機電標6月決標，元月才開工，不要欺騙外行。」

詹賀舜說，捷運綠線機電廠商於去（2018）年6月決標後，即展開機電設計的準備工作，在高架土建工程動工後，機電廠商也將相關參數提供給土建廠商，目前於八德和蘆竹施作的基礎工程都有相關參數和設計圖做為施工的依據，並經專管顧問公司審查也有相關的文書佐證。

▲桃園捷運綠線到底動工了嗎？引發市府和市議員兩詹互卯。

▲桃園捷運綠線工程？引發市府和市議員兩詹互卯。（圖／ET資料照）

因此詹議員質疑「土木標沒有參數，搶先動工」的說法，是毫無根據，詹議員臉書說「只能天天在那邊晃來晃去，演戲假工作」，是對主辦機關和工程團隊的嚴重抹黑，詹處長強調，勿以口水抹滅第一線工程人員的汗水。?

詹賀舜也表示，詹議員臉書還指出「桃園人不希望，綠線捷運要像桃園機場捷運一樣，動工20幾年才完工」，詹賀舜提醒詹議員，機場捷運延宕了20年，正是鄭市長於2014年上任後，讓機場捷運順利通車，今年3月通車兩週年，運量節節上升，營運績效備受市民肯定。

詹賀舜認為，臉書詹江村專頁的置頂文章是「桃園選區初選立委宣言」，文中表明詹議員將參選桃園區立委，而詹議員近日連番以直播指控捷運假動工，難免讓人聯想與立委初選有關。

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關鍵字：桃園捷運綠線,動工,詹賀舜,詹江村

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