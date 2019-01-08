朱松偉涉貪遭逮　桃市府：配合偵辦、亞洲矽谷不受影響

▲桃園市政府前經濟發展局長朱松偉。（資料照／桃園市政府提供）

記者賴于榛／台北報導

桃園市政府前經濟發展局長朱松偉被控在擔任「亞洲矽谷計畫」副執行祕書期間，涉嫌收受業者賄賂與餽贈，遭檢調在8日清晨依貪汙等罪聲請羈押，桃園地方法院中午以有串證、串供之虞，裁准朱松偉羈押禁見。對此，桃園市政府新聞處長詹賀舜受訪指出，市府會配合偵辦，一切依法行事，期盼司法勿枉勿縱，查明事實真相，但經發局各項業務的推動不會受個別司法案件的影響。

原任航空城公司總經理的朱松偉是台灣大學土木工程博士，曾任健行科技大學行銷與流通管理系副教授、清雲科技大學運籌管理學研究中心主任、高雄市政府交通局主任祕書等職務，他在2016年6月8日接任桃園市經發局長，但在2018年小內閣異動時未被留任，以借調期滿為由，回任原單位。





▲桃園市新聞處長詹賀舜。（資料照／桃園市政府提供）

詹賀舜8日受訪表示，媒體報導市府前經發局長朱松偉涉案一事，案件已在司法調查的程序中，市府也會配合偵辦，一切依法行事，期盼司法勿枉勿縱，查明事實真相，而經發局各項業務的推動不會受個別司法案件的影響。

亞洲矽谷是總統蔡英文重要政見，行政院在2016年核定通過此案，並由國家發展委員會主導，以桃園為示範基地，也是鄭文燦多次宣傳用來拚經濟的重要政策，據了解，鄭文燦聞訊之後便指示依法辦理，經發局目前士氣依然正常，市府幕僚則斷言，新任局長郭裕信不會有這問題。