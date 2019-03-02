酒後騎電動自行車辯「我用腳踩的」　法官：心存僥倖判3月

▲電動自行車即使有踏板也是動力交通工具，喝了酒騎上路也會被罰酒駕。（圖為資料照，與本案無關／枋寮分局提供）

突發中心／台北報導

台北市簡姓男子去年跟朋友喝了酒後，騎電動自行車回家途中，被警察攔查，酒測值達每公升0.73毫克，簡男一度辯稱以為騎腳踏車不違法，台北地院判決指出，可用電力發動行進的，就符合《刑法》定義的「動力交通工具」，媒體也一再報導酒後騎電動腳踏車遭罰案例，簡男不可能不知道，卻心存僥倖，依公共危險罪判他徒刑3月，可易科罰金9萬元。

據了解，簡男平常在住家附近活動時，就習慣騎不用掛車牌的電動腳踏車代步，2018年10月間，他到朋友在萬華區開的一間小吃店，邊吃晚餐邊喝了6罐啤酒，隔天凌晨騎車回家路上，被警察攔停實施酒測，酒測值0.73毫克，已達超過0.25毫克而駕駛動力交通工具的公共危險罪標準。

簡男坦承喝了酒，但主張他騎的是自行車，「有腳踏板的，是要用腳踩的」，檢察官搬出法規，根據「電動輔助自行車及電動自行車形式安全審驗管理辦法」，簡男所騎的是人力為主、電力為輔的電動輔助自行車，而只要是靠電力、引擎動力移動的交通工具，就是《刑法》公共危險罪章中定義的「動力交通工具」，簡男才認罪，由法院依公共危險罪判刑。

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