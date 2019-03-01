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「泥舒服，我就快樂！」　噁男誘少女同居1周做愛2次賠8萬

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▲女高中生，女學生，制服，校園生活，低頭族，少女，女同學，交友。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲廖男不斷用LINE傳訊誘使女高一生離家，還發言挑逗暗示要做愛。（圖為示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pakutaso）

記者劉昌松／台北報導
新北廖姓男子認識1名剛考上高中的女網友後，不斷送小禮物獻殷勤，少女表達想回報，廖男就傳LINE「為什麼不喜歡讓泥(妳)愛的人男人舒服？」還用挑逗口吻說：「泥舒服，我就快樂！」少女後來翹家去跟廖男同居一周，返家後被母親察覺異狀，坦承2人同居期間做愛2次。廖男被法院依與未滿16歲女子性交罪判刑8個月定讞，另因侵害少女貞操權要賠8萬元。

年約30歲的廖男是在2015年12月間，透過網路認識少女，並約出見面，廖男不但出錢資助少女去打耳洞、舌環，還幫忙買隱形眼鏡，極力討好少女，逐漸贏得少女的信任與喜愛。少女透露曾幫其他男性口交，感覺不舒服，廖男回LINE「很多87都是精蟲衝腦！所以泥(妳)才會有誤解與難過的經驗」。

少女另外傳訊「我覺得泥（你）在我身上付出太多了」，並表達想回報之意，廖男竟開始誘使少女離家，「泥就是要不斷地來泥男人這，也要準時回家，讓她們(指少女母親、阿姨)一次次地看到泥對自己負責任的態度。」廖男還說：「把泥交給我，我會教泥如何讓自己舒服，這點最重要！泥舒服，我就快樂！」

2016年2月18日，少女決心翹家，自己搭捷運去找廖男，2人同居首夜喝了酒後，就發生性關係，接下來幾天，少女因為睡不好，吃了廖男給的含有FM2成分安眠藥，25日清晨，少女再和廖男做愛1次，然後就穿著制服去上課，等少女放學回到自己家，跟母親抱怨感覺昏昏沉沉，母親追問後憤而提告。

廖男到案辯稱和少女還不是男女朋友，沒有發生性行為，但因少女舉證歷歷，法院認定廖男早就清楚少女是不到16歲的高一生，卻不斷誘使、挑逗少女離家，在得知少女說出2人做愛的事情後，還傳訊「完蛋了」，因此不採信廖男辯詞。

最後廖男被依2個與未滿16歲女子性交罪，合併判刑8月，經上訴最高法院駁回定讞，至於騙少女吃下毒品部分，因廖男也不知安眠藥中含有FM2，判無罪。此外，全案民事部分，另案由士林地院判廖男要為侵害少女貞操權，賠償8萬元。

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關鍵字：未成年,未滿16歲,妨害性自主,網友,FM2,安眠藥

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