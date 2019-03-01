機車男停紅燈被酒測0.23　法官撤罰：無危害之虞警「不得攔查」

▲台南市酒駕零容忍，警方為遏阻酒駕，228連假仍積極執行擴大路檢攔查酒駕，保障用路人安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名黃姓男子，2018年5月間深夜騎機車等紅燈時，被騎警用機車的員警攔查，酒測值達0.23，當場遭告發酒駕，黃男向法院主張他停等紅燈並未發生危害，係員警無故攔查，違反正當法律程序，台南地院審理後，認定員警攔停舉發程序不符規定，裁定撤銷處分，警方對法官判決表示尊重。

黃男騎車在台南市開元與長榮路口處停等紅燈時，被騎警用機車的陳姓員警，請到路邊停靠，表示要查驗證件。黃男當下表示他又沒怎樣，幹嘛要看證件？但員警仍請黃男路邊停車，說只是要查看一下證件，「如果沒怎樣，何必怕人家查」。

陳員取得黃男身分證後，即詢問黃男是不是車主？有無喝酒？黃男則回稱是本人，沒有喝酒。但陳員隨後拿出指揮棒型酒精感應器，要求黃男方吹氣測試，並說聞到黃男身上有酒味，黃男吹氣後酒測值為0.23毫克，當場被開單告發酒駕。

黃男不服舉發提告，主張他停等紅燈並未發生危害，係員警無故攔查，違反正當法律程序。台南地院審理後指出，依警察職權行使法第8條第1項第3款規定，要求駕駛接受酒測檢定，攔查的標準要「已發生危害」或「依客觀合理判斷易生危害 」程度，但員警攔停當事人時，並無上述情事。法官認為，員警是在當事人背後觀察長達5分鐘，經5、6個路口以上，才在開元路與長榮路口攔停，認為攔停舉發程序不符規定，裁定撤銷處分。

警方此表示，舉發員警發動攔檢稽查是依據警政署頒「取締一般交通違規作業程序」，見黃男行車不穩妥，才對他進行酒精濃度檢測；本案未綜觀員警全部取締過程，僅以執勤員警片段言詞表達，認定其攔停程序有瑕疵，並不妥當。惟警方對法官判決雖然遺憾，但仍尊重，全案未上訴而確定。