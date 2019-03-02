影／靠緣分！「想吃很難遇到」台式甜點車都市傳說　各地網友敲碗：最愛白頭翁

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「你們有沒有感覺這甜點車神龍見首不見尾？」最近有網友買了甜點車上的點心後，突然腦海中浮現了都市傳說，

郭姓男網友26日下午在「爆廢公社」貼文，分享一張路邊拍下的攤販照，一位阿伯戴著圓帽、掛著微笑，賣著多樣化台式點心，白豆沙、羊羹、白頭翁、紅豆沙、芋頭沙、綠豆沙、花生餅和各種口味的麻糬，令人看了目不暇給；玻璃櫃上方寫著「好好吃」3個大字，散發濃濃鄉土風情。

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▲路邊的甜點攤，賣的是台式、日式小點。（圖／翻攝爆廢公社）

郭男說，看著台式甜點車，突然想起了一則「都市傳說」，只要買過一次點心，改天想再去品嘗甜膩的美好時，往往再也找不著攤商了，「只要買過一次，想再吃的時候就很難再遇到了......。」

▲有網友在他處拍下同一甜點攤。（圖／翻攝爆廢公社）

文章貼上網，吸引不少網友熱烈討論了起來，可說是陪伴台灣人長大的甜點，「這整車都是我的最愛」、「這裡面每一個我都能吃100個，」、「跟阿伯買過耶」、「超愛白豆沙跟奶油」、「想買貼在玻璃上的花生麻糬」、「那個白頭翁好吃」。

此外，這張照片勾起無數人回憶，但甜點車隨處跑，各地網友紛紛回報哪裡找得到，「買過但好難遇到，有時候甘脆打電話問今天在哪營業」、「還好上次有買到，回頭就不見了」、「卓蘭很常來，星期六」、「之前在台北的年貨大街看過，之後又跑到西門町附近」、「豐原第一市場也有，禮拜二」、「在景美市場固定有擺啊」。

▲這類甜點攤點心選擇相當多。（圖／翻攝爆廢公社）

不過，也有些網友這些點心太甜了，雖然不貴但也稱不上美味，「我是吃甜，但這個真的太甜了」、「買過一次，我爸說不好吃、我覺得好甜」、「以現在飲食來說還是偏甜」、「實際吃過一次，買了3、4樣不同的點心，每一樣都不好吃好失望啊。」

綜合眾人意見，最多人推薦的甜點是「白頭翁」，這是一款道地的日式小點心，將紅豆餡裹成球狀，再撒上太白粉蒸熟，外觀看上去十分可愛。

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