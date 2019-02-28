第一次出國！他桃機地板「撿到7碗泡麵」傻問　網解答：安心吃吧

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▲網友第一次到桃園機場，沒想到就撞見奇異景象。（圖／翻攝PTT）

網搜小組／綜合報導

適逢4天假期，不少民眾把握機會出國旅行，就有男網友是第一次出國，初臨桃園國際機場處處都新鮮。有趣的是，他在出境大廳一處資源回收桶旁，發現7碗泡麵整齊堆疊，心中冒出無數疑惑，於是拍下照片上網求助，「免費泡麵」？

自稱是宅宅的網友28日上午在PTT發文，表示是第一次有機會出國，過去從沒到過桃園機場，沒想到就幸運碰上奇事。他一搭乘電扶梯上樓，就在資源回收筒旁發現好幾碗泡麵，全是本土口味，瞬間讓他感到不知所措，「有沒有桃園機場，免費泡麵的掛（卦）？」

仔細看他拍下的2張照片，7碗泡麵共堆成2疊，一疊5碗、1疊2碗，分別是維力、味味A、阿Q、來一客等不同品牌。圖中機場大廳人來人往，而7碗泡麵就這麼靜靜躺著，不知持有人是要當垃圾丟棄，還是資源回收？

▲7碗完好的泡麵整齊堆疊在資源回收桶旁。（圖／翻攝PTT）

文章貼上網，引起不小的討論，有網友直覺賺到了，也有人擔心有詐，「賺到7碗」、「裡面可能有怪東西」、「那是留給有需要的人的，第一次來機場喔」、「趕快拿來泡阿，直播吃給大家看」、「請有困難的人吃的愛心待用餐，懂？」

多數網友推測，近期因為豬瘟的新聞大篇幅報導，不少民眾擔心泡麵內有牛、豬成分，「有的國家是牛肉的不准入境，有的是牛豬肉不准」、「可以帶上飛機不代表可以入境其他國家」、「泡麵可以帶啦，這些人怕被罰款」、「調理包可以帶，但大家怕到了」、「只要在飛機上當點心吃掉就好，當地的食品都可以帶上飛機的，只是不要把它帶入境。」

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