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星巴克「貓爪杯」夯！　官方急補貨貓奴「秒掃光」　網拍喊破1.1萬元

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▲▼星巴克「貓爪杯」聖杯戰讓5萬人驚呆！排隊互毆開賣2分掃光…官方回應了。（圖／翻攝微博）

▲不少民眾為了要搶買「貓爪杯」，在星巴克店內大打出手。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

星巴克近日在大陸推出「貓爪杯」，倒入牛奶後，萌萌的肉球貓爪馬上浮現在玻璃杯上，引起一陣搶購熱潮；大陸網友為了搶到杯子，不僅排搭帳篷排隊，開賣時還在門市店戶互毆，讓網友直呼根本是「聖杯戰」。對此，大陸星巴克今（1）日再加碼開賣3千個杯子，沒想到上線不到1分鐘立刻完售，網拍代買價飆到一個要2500人民幣（約新台幣11523元，下同）。

▲▼星巴克「貓爪杯」聖杯戰讓5萬人驚呆！排隊互毆開賣2分掃光…官方回應了。（圖／翻攝微博）

 ▲星巴克推出「貓爪杯」，在大陸引起搶購潮。（圖／翻攝自微博）

「2019星巴克櫻花杯」周二（2月26日）在大陸正式開售，其中一款「櫻花貓爪杯」最為搶手，「貓爪杯」不僅有著雙層耐熱玻璃，倒入牛奶後還會浮現萌萌的「貓肉球」形狀，引起搶購熱潮。

根據大陸星巴克官網資料，「櫻花貓爪杯」官方售價為199元人民幣（約新台幣914元），網拍平台則已喊到一個要2500元人民幣。搭上櫻花季，星巴克其實也有推出其他保溫杯，價格約在120元人民幣至399元之間，不過銷售狀況仍沒「貓爪杯」般搶手。

▲貓爪杯,星巴克。（圖／翻攝自微博）

▲「貓爪杯」在倒入牛奶後，萌萌的肉球貓爪會浮現在玻璃杯上（圖／翻攝自微博）

星巴克官方稍早表示，原定3月2日和3日各發售1000個「貓爪杯」的計畫，改為今天下午3點在星巴克天貓旗艦店一次性發售剩餘的3000個杯子。下午3時一到，短短不到一分鐘內「貓爪杯」就全部售罄；星巴克工作人員表示，這次發售完應該不會再補貨。

「貓爪杯」補貨秒受光的消息一出，在大陸社群網站微博引起熱議，還登上熱搜排行榜。網友紛留言表示「一分鐘售罄？別逗了，明明是1秒鐘！」、「沒到1分鐘，剛才我去搶了，不到10秒沒了」；也有網友提到「馬上淘寶就會有一模一樣的」、「真的也就30塊錢左右，居然敢賣200，星巴克商標100，剩下70真的是智商」。

▲星巴克,貓爪杯。（圖／翻攝自微博）

▲已有商家自行開模「山寨版貓爪杯」。（圖／翻攝自微博）

日本經濟新聞去年5月拋出了「貓咪經濟學」一詞，意思就是說不管經濟多麼困難，民眾對貓及其相關產品的熱情永遠高漲，只要商家用對貓咪，就能吸引關注從中獲益，貓咪為日本帶來的經濟效益也十分可觀。據不完全統計，大陸「吸貓」人群已達到5000萬人，不論是線下的寵物貓消費相關產業，或是線上的貓文化行業，都可看到未來市場強大的潛力。

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關鍵字：星巴克,貓爪杯,天貓,代購,櫻花杯,玻璃杯

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