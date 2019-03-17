廣州山寨「星巴克VIA咖啡」大賺5千萬　官方：進口貨才是正版

大陸中心／綜合報導

廣東竟然出現山寨版「星巴克咖啡包」製造工廠！有消費者反映，南京幾間超市出售的「星巴克VIA咖啡」經銷商都是「廣州百益」，外包裝還有特殊「防偽標記」，跟過去「不太一樣」。對此，星巴克回應，在中國並未委託廠商生產咖啡包，只有進口貨才是正版。經過公安局調查，原來這些速溶咖啡都是在廣州一間工廠製造，且「假咖啡包」銷往全中國，獲利已達到千萬人民幣（1千萬人民幣約4.5千萬台幣）。

▲真假「星巴克VIA咖啡」比對。（圖／荔直播，下同）

根據《荔直播》報導，不少消費者反應，江蘇南京南京金茂匯北京華聯精品超市銷售的「星巴克VIA咖啡」跟「以前」不太一樣。星巴克企業管理（中國）有限公司指出，「星巴克VIA系列產品，在中國並未委託廠商生產，都是進口商品，經銷商為星源（上海）貿易有限公司，該公司為星巴克的全資子公司。對於超市販賣的『星巴克速溶咖啡』，官方無法確定其來源」。

根據了解，目前正版「星巴克VIA咖啡」只在星巴克門市和星巴克《天貓》官方旗艦店銷售，並未與超市合作，因此超市販售的產品，「通常都是假貨」，

▲真假咖啡左下角包數不同。

從外觀上來看，這些山寨版「星巴克免煮拿鐵三合一咖啡」，每盒5條裝，售價為人民幣39.8至46.8元不等（約台幣183至215元），經銷商全都是「廣州百益食品貿易有限公司」，且印刷風格、顏色、產品內外包裝等，都幾乎與「原廠貨」一致。但只要拿出真、假貨比較，就能發現左下角的內含包數不同，正版4包，盜版的則是5包；且盜版的背面還貼著「獨有防偽、仿冒必究」的貼紙。

▲仔細看才能發現，包裝外觀有些微差異。

其實2018年5月無錫警方曾在廣州查獲「假星巴克」產品工廠；2019年1月在廣州一棟住宅內抓到嫌犯，並找到數箱即將售往全中國的「假咖啡包」，現場製作環境髒亂不堪，分裝過程也沒有任何衛生可言。根據了解，在被逮捕前，「山寨廠商」的獲利就已超過1000萬元人民幣（約台幣4600萬元）。

▲山寨貨經銷商都是「廣州百益」。

隨著廣州百益生產的「山寨咖啡」曝光，不少網友表示，「VIA只有星巴克自己實店和天貓旗艦店賣，別的地方有的話99.9%是假的」「…剛喝完一盒」「南京怎麼回事？又是外婆家又是星巴克，一個省會城市搞成這樣啊？兩會期間出這麼多問題」。另外，也有網友推薦，可以換喝便利商店的咖啡，「方便快捷，大杯10幾元而已」。