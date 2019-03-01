故障車害國5塞爆　雪隧拖救費均提高1500元

▲故障車害國5塞，高公局1日起提高國5雪隧故障車拖救費，各型車輛均提高1千500元。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

走國5的駕駛們要注意了！高公局為減少故障車輛影響國5雪隧交通安全與順暢，1日起，調整國5雪山隧道內大、小型故障車輛拖救費之基本費，各加收1千500元，即小型車輛提高為3千元、8公噸以下之大客車5千700元、逾8公噸大客車6千750元。

國九隊表示，經統計國5雪隧拖救件數中，95％是故障車輛，大多屬可歸責於用路人應注意而未注意之情形，如爆胎、引擎溫度過高、車輛的油水等問題，平均每年約1千100件，每件處理時間約23分鐘，故障車輛排除後，約需46分鐘方能紓解，影響車流甚鉅。

國九隊特別提醒各位用路人，在228連假期間，民眾多有安排出遊，用路人上路前務必確實檢查車輛狀況 （如五油三水，即汽油、引擎機油、變速箱油、煞車油、方向機動力油；三水即引擎冷卻水、雨刷水、電瓶水等），行駛中隨時注意車況，以降低車輛故障之機率，以免傷了荷包又壞了興致，行車中如車輛有任何狀況，在安全不違規的情況下，可播打高公路1968專線。

▲故障車害國5塞，高公局1日起提高國5雪隧故障車拖救費，各型車輛均提高1千500元。（圖／記者游芳男翻攝）