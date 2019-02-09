又要塞到半夜！　初五國5宜蘭-坪林車龍綿延24公里車速最低18km

▲初五上午10點26分，國3南向44k因2輛小自追撞占用內線事故，回堵3公里。（圖／高公局提供）

生活中心／綜合報導

大年初五，春節假期第8日，西部國道從上午10點出現北上車潮，國1北上北斗-員林、大雅-豐原，國3北上快官-彰化系統、國10東向燕巢-燕巢系統等路段車多，另外，國5上午8點起湧現北返車潮，宜蘭-坪林路段車多壅塞，預計國5北上要到晚上11點後才能疏解。

高公局統計，截至上午11點，國道總延車公里為40.5百萬車公里，預估今日總延車公里為125百萬車公里。下午國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭屋、新竹系統-竹北，國3北向竹山-中興、霧峰系統-霧峰、大山-香山、關西-大溪，國6西向舊正-霧峰系統等9路段均可能出現車多壅塞現象。

▲國5從上匝道就開始塞車，宜蘭-頭城時速最低18公里。（圖／翻攝高公局）

交通部政次黃玉霖，上午到高公局坪林交控中心視察國5春節疏運情形，並慰問值班同仁及事故處理小組人員辛勞。國5從下午2點-晚上9點實施北上高乘載管制，預期北上宜蘭至坪林路段車多壅塞，並可能持續至晚上11點後才能疏解。高公局建議用路人多利用替代道路避開壅塞路段，或透過高公局旅行時間系統查詢避開壅塞時段；出發前並可收聽警廣、利用高公局1968網站或App查詢最新國道路況。

▲上午11點19分國1北向231.7公里處，因4輛小客車追撞事故占內車道，回堵3公里。（圖／高公局提供）

另外，今天上午國道發生數起事故，其中影響交通較劇的有10點26分，國3南向44k因2小自追撞占用內線事故，回堵3公里；11點19分國1北向231.7k因4小客車追撞事故占內車道，回堵3公里，均嚴重影響整體行車順暢。

高公局統計昨（8日）初四國道全日總延車公里為137百萬車公里，為平日年平均（87百萬車公里）之1.6倍，其中北上為76.5百萬車公里，為平日年平均（44百萬車公里）之1.7倍。



最後，為避免春節連續假期在國道上塞車，請用路人儘量利用公共運輸工具。行車前作好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，以保障行車安全及旅途順利。高公局建議用路人「南北長途走國3、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」。