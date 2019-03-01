一日警察，終身警察！　即日起開放申請「退休警察人員服務證」





▲警政署開始發放「退休警察人員服務證」。左為警政署長陳家欽，右為準備退休的新店分局林啟文小隊長。（圖／翻攝自NPA 署長室臉書粉專，以下皆同）

政治中心／綜合報導

一日警察，終身警察，「退休警察人員服務證」開始發放了！警政署臉書粉絲專頁日前宣布，經過兩個月的規劃與執行，終於將「退休警察人員服務證」定案，未來即將要退休或已經退休的警察人員，都可以去申請退休服務證，代表自己「永遠都是警察大家庭的一份子」。

警政署臉書粉絲專頁「NPA署長室」2月27日宣布，先前，有同仁建議是不是能製作「特別的服務證」，讓每位於警界服務2、30年的同仁，不用再被處分，就能在退休這一天，獲得這份自己專屬的榮耀與紀念。經過兩個月的規劃與執行，「退休警察人員服務證」終於定案。

警政署臉書表示，2月26日是新店分局林啟文小隊長退休前最後一天上班，在警界服務了36年的他，有始有終地直到最後一刻，才脫下身上陪伴了大半輩子的警察制服。沒有事先通知，警政署長陳家欽悄悄來到新店分局，爲即將退休的林啟文小隊長帶來這份驚喜，而對方也成為第一批領到退休服務證的同仁。



警政署臉書說，接下來，除了「即將退休」的同仁，「已經退休」的學長姐，也可以申請這張退休服務證。「它代表的是我們身為警察的榮耀，無論身在何處，我們永遠都是警察大家庭的一份子！一日警察，終身警察！發證日期：退休當日，有效期限：永遠有效。」

警政署開始發放「退休警察人員服務證」，引起許多已退休的警察們在臉書留言，「別忘了我喔！我也要一張。一日從警，終身是警！」、「感謝署長的貼心，讚」、「我也要申請一張」。

不過由於圖片中的服務證太大，也讓網友質疑實體物品是否也這麼大？警政署臉書對此表示，「照片中為退休服務證放大示意圖，實際是以退休人員照片及資料製作。」此外，關於申請方式，「現職人員」及「已退休人員」，都是向原單位、原退休單位人事室申請。

●退休警察證申請資格及流程

一、本證除屆退同仁可申請外，亦開放供已退同仁申請。由屆退（已退）同仁親至 最後服務機關填具申請書，經服務機關人事單位審辦後核發。

二、申請資格僅限退休之警察人員（不含離、免職或轉任非警察機關人員），且遺失後不得再申請補發。

三、申請核發退休警察證之屆退同仁，仍需繳回原領之警察人員服務證。