大稻埕租屋驚見「鄰居女友自焚」！30秒碎花洋裝成火球　業務男：我一個人住…

▲大稻埕水門口。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

一位網友分享在台北市環河北路、大稻埕租房所遇到的靈異事件，表示看到隔壁房客跟女友同進同出，但在一晚隔壁傳出喧譁聲後，隔天詢問對方，結果鄰居說「我一個人住」讓他整個傻眼，後來受鄰居邀約進房喝酒後，還驚見一位自焚女鬼，讓他嚇到趕緊拉著鄰居逃出。

網友在臉書私密社團靈異公社發文指出，8年前他在大稻埕舊房租屋，隔壁搬來一位很有禮貌、業務員打扮的年輕人，有天凌晨一點聽到隔壁傳來喧譁聲「有時還會傳來丟傢具的聲音」，網友以為是情侶吵架，因為「他總跟他身邊的女孩形影不離」。

隔日一早遇到隔壁鄰居，問說「你這幾天跟你女友吵架嗎？」，鄰居聽到後愣了說「我自己一個人住...」網友聽完換他愣住，探頭一看他門後客廳「明明就一個女孩站在鐵門口，貌似要送男友上班」，但鄰居這時以不耐煩的口氣說要趕上班，便隨即離去。

▲網友分享他在大稻埕租屋遇到的靈異事件。（圖／翻攝臉書靈異公社）

下班後，隔壁鄰居這時拿了2支啤酒邀約喝兩杯，網友便到他房間，這時鄰居透露說前女友因為癌症前前過世，接著他便沒再交女朋友。網友：「這時他旁邊的幽靈女友有了動作，她伸手從牆邊拿了一個保特瓶，把裡面的液體從頭倒到完，伸手拿起一直緊握在手心的打火機，嚓一下轟地一聲，整個人燒成火人…」

接著網友便看著這位幽靈女友長達30秒的自焚過程，最後還因為驚嚇過度撞到後腦，鄰居發現他的怪異舉動，發問後網友說「老實告訴你，你女友剛剛在我面前被燒死了」鄰居則問看到這位幽靈女友的外貌，網友說「穿著碎花洋裝、身高165左右」結果發現跟鄰居前女友完全不同，驚覺根本就不是鄰居前女友，趕緊拉著他逃離。

對此恐怖經歷許多社友都覺得相當可怕，留言「哇靠敘述得超生動，覺得好像看到一樣」紛紛坐等後續。

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