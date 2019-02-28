金鞭聖者清壇！他狂跳眉猛被巴頭…嫂嫂臉發白冒汗　「溫柔女聲」神救援

▲網友用金鞭聖者施法。（圖／翻攝自靈異公社）

生活中心／綜合報導

一名網友在臉書回憶，幾年前去朋友住家要幫忙「清壇」再請神登轎，由於清壇時要「開鞭」，用金鞭聖者（獨角騰蛇大聖者）打到第3鞭時發現朋友嫂嫂臉色發白，接著被帶來的神明巴頭說，「信女已身懷六甲」，開鞭傷到胎兒了。於是網友趕緊聽從神明指示進行「安魂定魄」，中間因為不專心還多被巴了一次頭。有趣的靈異事蹟引來網友留言，「巴的很有畫面」、「我大笑」、「愛娘娘。」

網友在《靈異公社》發文說，當時帶著自己殿內主公的小法團到朋友家，在「敕聖者」時，突然感到眉頭狂跳，開鞭打一下時，眉頭跳得更厲害，但仍然不疑有他，直到第三鞭時，他忽然看見站在門口觀看的朋友嫂嫂，臉上蒼白無血色還狂冒冷汗。

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▲網友在臉書分享有趣的神明顯靈過程。（圖／翻攝自靈異公社）

原PO說，自己當下趕緊暫停儀式，問過朋友嫂嫂的情況後，只知道是肚子痛，但不知道原因為何，直到突然感到被人從腦後巴頭，才聽到冥冥之中有一個很溫柔的女聲，「信女已身懷六甲，爾方才開鞭已傷胎兒，速速開符安胎。」原PO一聽便趕緊從案桌下取出符紙、毛筆和硃砂，卻想起自己沒學過怎麼畫安胎符。

這時原PO又被巴了一下，同樣的女聲要他把手放鬆借給祂，於是原PO的右手就自己畫起安胎符，還翹起小拇指。原PO說，當時心想，在大家面前翹著小拇指，「以後有什麼臉見人啊」，結果左手又不聽使喚，拿起放在一旁的七星劍狠狠打在右手上，接著又聽到女聲要求專心一點，「我聽得出來那語氣有發火的味道。」

原PO表示，符開完後，身體又不受控制地把畫好的安胎符化在清壇用的淨水裡，「然後端著淨水，踩著蓮花步到朋友嫂嫂面前」，旁人會出意思後把水接過去灌入女方嘴裡，「灌完後，我的右手又自動被操控，在朋友嫂嫂的肚子上開一道安魂定魄的符。」原PO說，完成之後自己就瞬間往後倒，並聽到女方報上聖號，原來是自己殿內的玉皇三公主娘娘，「TMD原來公主娘這麼兇悍」。

網友看完紛紛直呼，「我笑了」、「巴得很有畫面」、「好神奇哦」；也有人分享自身經驗，「有身孕的人真的要遠離」、「我也常被媽祖巴」、「我也被敕過，原本有機會有寶寶，敕之後就都沒有了。」

▼有網友提到朋友的親身經歷。（圖／翻攝自靈異公社）